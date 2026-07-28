Горы среди степи: фотограф показал один из самых красивых уголков Казахстана

Известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко рассказал, что во время поездки в Кокшетау решил заехать в Бурабай. Спонтанная остановка обернулась серией впечатляющих фотографий жемчужины Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Мастер отмечает, что Бурабай действительно впечатляет.

"Представьте: вы едете по бескрайней степи Казахского мелкосопочника, и вдруг привычный пейзаж ломается. На горизонте появляются горы, причудливые гранитные скалы, густые сосновые леса и десятки озер – одно краше другого", – рассказывает Доценко.

Конечно же, Боровое славится и своим особым микроклиматом.

Тысячелетиями сосновые леса насыщали почву хвойной подстилкой, благодаря чему воздух здесь наполнен густым ароматом сосны и фитонцидами. Не случайно Боровое давно считается одним из лучших климатических курортов Казахстана для восстановления дыхательной системы. Здесь хочется просто глубоко вдохнуть – и кажется, будто сам воздух наполняет тебя силами.

Для Доценко, как для фотографа, Бурабай – это прежде всего бесконечное разнообразие пейзажей:

"Озера, леса и скалы складываются в удивительные композиции, остается лишь найти правильный ракурс и сохранить этот момент. Особенно люблю местные сосны, которые растут прямо на камнях. Их изогнутые силуэты напоминают деревья африканской саванны и идеально дополняют пейзаж".

Далее речь зашла про Жумбактас и Окжетпес, которые в обрамлении сосновых лесов являются настоящей классикой Бурабая.

Также в закатном свете особенно красиво выглядит гора Кокше – самая высокая точка Бурабая. Почти всегда она окутана легкой голубоватой дымкой, благодаря которой и получила свое название.

А закаты здесь заслуживают отдельного рассказа.

"Солнце медленно скрывается за горами, последние лучи пробиваются сквозь сосновые иголки, вода становится совершенно гладкой, и руки сами тянутся к камере. В этот раз природа подарила еще один сюрприз: сразу после заката подошел грозовой фронт, и мне удалось снять несколько кадров с молниями", – поэтически заключил Доценко.

Днем ранее фотограф показал, как ему удалось в горах Алматы заснять недолговечное цветение иван-чая.