Куда улетают грифы из Чарына? Ученые впервые поставили птице GPS

В Чарынском национальном парке впервые установили GPS/GSM-трекер на черного грифа. Теперь специалисты смогут в реальном времени отслеживать перемещения птицы и изучать ее миграционные маршруты, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 13 августа 2026 года в Чарынском государственном национальном природном парке, исследования черных грифов и других птиц-падальщиков в Казахстане ведутся с 2022 года.

Черный гриф – крупный представитель семейства ястребиных птиц с размахом крыльев 250-295 см. Обычно птицы обитают в гористых местностях там, где есть лесные массивы.

А 25 июля 2026 года на территории национального парка птенца черного грифа впервые окольцевали и оснастили GPS/GSM-трекером.

"Работы по мечению проведены совместно орнитологами Центра изучения и сохранения биоразнообразия (BRCC) и российской сети изучения и охраны пернатых хищников (RRRCN)", – пояснили в Чарынском государственном национальном природном парке.

Сама программа мечения грифов кольцами и GPS/GSM-трекерами действует с 2024 года. На сегодняшний день помечено уже восемь птиц. Первые результаты мониторинга показали, что на зимовку грифы мигрируют на территории Таджикистана, Пакистана и Индии. Мечение казахстанского черного грифа позволит специалистам отследить перемещение птицы из страны, изучить маршруты миграции и места зимовки.

Сегодня, 13 августа 2026 года, уникальный заповедник в Казахстане показал богатство пернатого мира. На опубликованных кадрах демонстрируются снимки его обитателей в естественной среде.