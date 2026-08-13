Гигантские цветы расцвели на многоэтажке в Астане: посмотрите, что получилось
Фото: gov.kz
Очередной яркий мурал появился на фасаде одной из многоэтажек Астаны, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе столичного акимата уточнили 13 августа 2026 года, что масштабный мурал "Таңсәрі" можно увидеть на здании ЖК "Кен дала", расположенного по адресу: пр. Туран, 58.
Известно, что в казахской культуре "таңсәрі" символизирует начало нового этапа, надежду и обновление.
"Художественная работа отражает гармонию городской архитектуры и природы, придавая пространству новый визуальный акцент", – уверены в ведомстве.
"В основе композиции – яркие полевые цветы, которые оживляют строгую архитектуру современного города. Они словно прорастают вдоль фасада здания, добавляя городской среде природные мотивы".Пресс-служба акимата Астаны
28 июля сообщалось, что в Астане теперь есть мурал с огромным котом. Как он выглядит, можно узнать тут.
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