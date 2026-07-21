Крупную реку Казахстана превратили в карьер ради песка на 719 млн тенге

В Костанайской области завершено расследование масштабной незаконной добычи речного песка, которая, по данным следствия, привела к изменению русла реки Тобол и нанесла серьезный ущерб окружающей среде, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ), руководитель ТОО "СТС-Цемент" организовал промышленную добычу песка непосредственно из русла и береговой линии Тобола за пределами участка недр, предоставленного государством.

По данным следствия, работы велись гидромеханизированным способом с использованием двух земснарядов, которые добывали песок прямо со дна реки.

За время незаконной деятельности было реализовано свыше 113 тыс. кубометров песка на общую сумму более 719 млн тенге.

К сожалению, такие работы привели к серьезным экологическим последствиям:

"В частности, изменилось русло Тобола, была разрушена часть береговой линии, нарушился гидрологический режим, а на отдельных участках возникло заболачивание".

Согласно данным космического мониторинга, площадь поврежденных земель водного фонда превысила 28 тыс. квадратных метров.

Для восстановления природного комплекса, по оценке специалистов, потребуются берегоукрепительные работы, очистка русла реки и рекультивация нарушенных земель.

В рамках расследования по решению суда наложен арест на имущество подозреваемого, в том числе 12 автомобилей, 10 земельных участков и нежилое помещение.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Тобол – это крупная равнинная река, протекающая по территории Казахстана (Костанайская область) и России (Курганская и Тюменская области). Она является левым и самым многоводным притоком реки Иртыш.

Не так давно в АФМ озвучивали, что в Казахстане накрыли подпольный цех по переработке золота.