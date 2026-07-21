#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+36°
$
470.28
537.53
5.99
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+36°
$
470.28
537.53
5.99
События

Крупную реку Казахстана превратили в карьер ради песка на 719 млн тенге

вода, песок, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 10:03 Фото: pixabay
В Костанайской области завершено расследование масштабной незаконной добычи речного песка, которая, по данным следствия, привела к изменению русла реки Тобол и нанесла серьезный ущерб окружающей среде, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ), руководитель ТОО "СТС-Цемент" организовал промышленную добычу песка непосредственно из русла и береговой линии Тобола за пределами участка недр, предоставленного государством.

По данным следствия, работы велись гидромеханизированным способом с использованием двух земснарядов, которые добывали песок прямо со дна реки.

За время незаконной деятельности было реализовано свыше 113 тыс. кубометров песка на общую сумму более 719 млн тенге.

К сожалению, такие работы привели к серьезным экологическим последствиям:

"В частности, изменилось русло Тобола, была разрушена часть береговой линии, нарушился гидрологический режим, а на отдельных участках возникло заболачивание".

Согласно данным космического мониторинга, площадь поврежденных земель водного фонда превысила 28 тыс. квадратных метров.

Для восстановления природного комплекса, по оценке специалистов, потребуются берегоукрепительные работы, очистка русла реки и рекультивация нарушенных земель.

В рамках расследования по решению суда наложен арест на имущество подозреваемого, в том числе 12 автомобилей, 10 земельных участков и нежилое помещение.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Тобол – это крупная равнинная река, протекающая по территории Казахстана (Костанайская область) и России (Курганская и Тюменская области). Она является левым и самым многоводным притоком реки Иртыш.

Не так давно в АФМ озвучивали, что в Казахстане накрыли подпольный цех по переработке золота.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Песок на 32 млн тенге незаконно добыли в Туркестанской области
15:05, 14 ноября 2023
Песок на 32 млн тенге незаконно добыли в Туркестанской области
На 50 млн тенге оштрафовали крупное ТОО за загрязнение реки Ульба
10:01, 19 февраля 2024
На 50 млн тенге оштрафовали крупное ТОО за загрязнение реки Ульба
добыча полезных ископаемых
10:14, 21 октября 2025
Казахстанец изменил русло реки и два года безнаказанно добывал золото: названа сумма ущерба
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Неймар
10:41, Сегодня
Стала известна сборная разочарований чемпионата мира по футболу 2026 года по версии ESPN
Сборная Казахстана по футболу сохранила своё место в рейтинге ФИФА
10:23, Сегодня
Сборная Казахстана по футболу сохранила своё место в рейтинге ФИФА
Шон О’Мэлли
10:06, Сегодня
Шон О'Мэлли будет ждать реванша с Петром Яном за пояс UFC
Карлос Алькарас
09:50, Сегодня
"Теннисный мир нуждается в нём": дважды финалист ТБШ Филиппуссис о возвращении Алькараса
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: