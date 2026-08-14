Казахстанца оштрафовали почти на 900 тысяч тенге за ввоз вейпов из России

Жителя Павлодарской области оштрафовали на весомую сумму за незаконный ввоз 60 электронных систем потребления из Российской Федерации. Часть вейпов мужчина спрятал в ручной клади, остальные – под пассажирским сиденьем автомобиля, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Успенском районном суде Павлодарской области, уголовное дело рассмотрено в отношении гражданина Ю. Его обвинили в незаконном ввозе электронных систем потребления (вейпов) на территорию Республики Казахстан.

Как рассказали в Успенском районном суде Павлодарской области, рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина Ю. Его обвиняли в незаконном ввозе электронных систем потребления (вейпов) на территорию Республики Казахстан (часть 2 статьи 301-1 УК РК).

Суд установил, что в апреле 2026 года мужчина, находясь в Российской Федерации, приобрел 60 вейпов различных марок для нелегального ввоза в Казахстан. Чтобы перевезти товар через границу, злоумышленник спрятал часть устройств в ручной клади, а остальные – под пассажирским сиденьем автомобиля.

"При пересечении государственной границы через пункт пропуска "Косак" в ходе пограничного контроля вейпы были обнаружены и изъяты. Подсудимый признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. Вина подсудимого, помимо признательных показаний, подтверждается исследованными материалами дела", – говорится в материалах суда.

При назначении наказания суд учел признание вины, чистосердечное раскаяние, отсутствие отягчающих обстоятельств и первичный характер правонарушения.

Приговором суда Ю. признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 МРП (1 МРП = 4325 тенге), а это 865 000 тенге.

Изъятые 60 электронных систем потребления постановлено уничтожить.

Приговор вступил в законную силу и исполнен.

Ранее стало известно, что 221 млн тенге преступного дохода получено злоумышленниками с помощью запретного товара. АФМ удалось раскрыть крупный бизнес на вейпах в Акмолинской области.