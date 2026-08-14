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События

Казахстанца оштрафовали почти на 900 тысяч тенге за ввоз вейпов из России

незаконный ввоз электронных систем потребления, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 19:07 Фото: pixabay
Жителя Павлодарской области оштрафовали на весомую сумму за незаконный ввоз 60 электронных систем потребления из Российской Федерации. Часть вейпов мужчина спрятал в ручной клади, остальные – под пассажирским сиденьем автомобиля, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Успенском районном суде Павлодарской области, уголовное дело рассмотрено в отношении гражданина Ю. Его обвинили в незаконном ввозе электронных систем потребления (вейпов) на территорию Республики Казахстан.

Как рассказали в Успенском районном суде Павлодарской области, рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина Ю. Его обвиняли в незаконном ввозе электронных систем потребления (вейпов) на территорию Республики Казахстан (часть 2 статьи 301-1 УК РК).

Суд установил, что в апреле 2026 года мужчина, находясь в Российской Федерации, приобрел 60 вейпов различных марок для нелегального ввоза в Казахстан. Чтобы перевезти товар через границу, злоумышленник спрятал часть устройств в ручной клади, а остальные – под пассажирским сиденьем автомобиля.

"При пересечении государственной границы через пункт пропуска "Косак" в ходе пограничного контроля вейпы были обнаружены и изъяты. Подсудимый признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. Вина подсудимого, помимо признательных показаний, подтверждается исследованными материалами дела", – говорится в материалах суда.

При назначении наказания суд учел признание вины, чистосердечное раскаяние, отсутствие отягчающих обстоятельств и первичный характер правонарушения.

Приговором суда Ю. признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 МРП (1 МРП = 4325 тенге), а это 865 000 тенге.

Изъятые 60 электронных систем потребления постановлено уничтожить.

Приговор вступил в законную силу и исполнен.

Ранее стало известно, что 221 млн тенге преступного дохода получено злоумышленниками с помощью запретного товара. АФМ удалось раскрыть крупный бизнес на вейпах в Акмолинской области.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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