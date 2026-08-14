"Смертельная угроза": МВД предупредило казахстанцев об опасности скота на трассах

Министерство внутренних дел Казахстана 14 августа 2026 года выступило с обращением к владельцам скота из-за возросшей опасности ДТП на трассах, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что бродящие по дорогам коровы и лошади создают смертельную угрозу для всех участников дорожного движения.

"Скот, вышедший на проезжую часть, может стать причиной дорожно-транспортного происшествия и создать серьезную угрозу для участников дорожного движения. Особенно опасны такие ситуации в темное время суток и на трассах с интенсивным движением", – предупредили в МВД.

В связи с этим правоохранители призвали сельчан строго контролировать выпас и не допускать выхода животных за пределы пастбищ.

"Владельцам необходимо обеспечить надлежащее содержание и выпас животных, а также принимать меры, исключающие их выход на дороги", – подчеркнули в ведомстве.

В МВД резюмировали, что безопасность на трассах напрямую зависит от дисциплины самих граждан: внимательность водителей и ответственное отношение владельцев скота помогут предотвратить трагедии.

Ранее за бесхозный скот наказали более 1,3 тыс. жителей Павлодарской области.