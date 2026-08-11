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Экономика и бизнес

Хорошей новостью для представителей креативной индустрии поделились в МКИ

Ярмарка, ремесло, ремесленники, орнамент, ювелирные изделия, национальные украшения, национальный стиль, малый и средний бизнес, малый бизнес, средний бизнес, МСБ, предпринимательство, предприниматели, самозанятый, самозанятые, креативная индустрия, творческая индустрия, творчество, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 19:18 Фото: akorda.kz
Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов на брифинге в СЦК 11 августа 2026 года рассказал, на какую поддержку могут расчитывать предприниматели, занятые в креативной индустрии, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что роль креативных индустрий в экономике страны ежегодно возрастает. По его данным, на сегодня в отрасли действуют 46 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, в которых занято около 156 тыс. человек.

"Я бы попросил коллег набраться терпения. Мы вот-вот запустим специальную грантовую программу по линии Фонда развития креативной индустрии, которая будет среди своих резидентов поддерживать новые продукты, новые товары. То есть все 53 вида деятельности, которые подпадают под Общий классификатор экономической деятельности (ОКЭД). Все предприятия, которые являются резидентами, имеют право на получение денежных средств для расширения своего производства, на создание новых продуктов и так далее", – заявил вице-министр.

6 января 2026 года в Казахстане утвердили Правила оказания государственной поддержки и стимулирования креативной индустрии.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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