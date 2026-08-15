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События

Необычный перформанс с песнями Шамши прошел в Астане

артист, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2026 13:49 Фото: акимат Астаны
В Астане прошел необычный музыкальный перформанс, посвященный творчеству Шамши Калдаякова. В день рождения композитора артисты Музыкального театра юного зрителя акимата города Астаны исполнили его известные песни прямо в городском пространстве, сообщает Zakon.kz.

Во время перформанса молодые исполнители представили известные произведения композитора – "Арыс жағасында", "Сағынышым менің", "Бақыт құшағында", "Ана туралы жыр", "Құшақ жайған қандай адам", "Жан құрбым" и "Қайықта".

люди, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2026 13:49

Фото: акимат Астаны

Особенностью выступления стало место его проведения. Артисты расположились рядом с городской инсталляцией пианино, на котором звучат произведения Шамши Калдаякова. Так привычное театральное выступление превратилось в живую встречу музыки с жителями и гостями столицы.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2026 13:49

Фото: акимат Астаны

Для молодых артистов это стало возможностью показать творчество Шамши Калдаякова современной аудитории и по-новому рассказать о наследии композитора.

пианино, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2026 13:49

Фото: акимат Астаны

"Музыка Шамши объединяет поколения. Его песни знают и любят люди разного возраста. Для нас важно, чтобы они продолжали звучать не только со сцены, но и в городской среде, становясь частью повседневной жизни Астаны", – отметил директор Музыкального театра юного зрителя Асхат Маемиров.
люди, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2026 13:49

Фото: акимат Астаны

Также музыкальные выступления прошли сразу на нескольких площадках столицы – у монумента "Бәйтерек" и на Арбате.

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Айсулу Омарова
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