Необычный перформанс с песнями Шамши прошел в Астане

В Астане прошел необычный музыкальный перформанс, посвященный творчеству Шамши Калдаякова. В день рождения композитора артисты Музыкального театра юного зрителя акимата города Астаны исполнили его известные песни прямо в городском пространстве, сообщает Zakon.kz.

Во время перформанса молодые исполнители представили известные произведения композитора – "Арыс жағасында", "Сағынышым менің", "Бақыт құшағында", "Ана туралы жыр", "Құшақ жайған қандай адам", "Жан құрбым" и "Қайықта".

Фото: акимат Астаны

Особенностью выступления стало место его проведения. Артисты расположились рядом с городской инсталляцией пианино, на котором звучат произведения Шамши Калдаякова. Так привычное театральное выступление превратилось в живую встречу музыки с жителями и гостями столицы.

Фото: акимат Астаны

Для молодых артистов это стало возможностью показать творчество Шамши Калдаякова современной аудитории и по-новому рассказать о наследии композитора.

Фото: акимат Астаны

"Музыка Шамши объединяет поколения. Его песни знают и любят люди разного возраста. Для нас важно, чтобы они продолжали звучать не только со сцены, но и в городской среде, становясь частью повседневной жизни Астаны", – отметил директор Музыкального театра юного зрителя Асхат Маемиров.

Фото: акимат Астаны

Также музыкальные выступления прошли сразу на нескольких площадках столицы – у монумента "Бәйтерек" и на Арбате.