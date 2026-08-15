Распродажа бытовой химии обернулась давкой на западе Казахстана: момент попал на видео

В Жанаозене распродажа в местном магазине обернулась массовым ажиотажем и давкой. Видеозаписи с огромной толпой, штурмующей торговую точку, разлетелись по социальным сетям, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Lada.kz, кадры с десятками жителей Жанаозена, устроившими давку у входа в магазин, появились в соцсетях 14 августа 2026 года и спровоцировали бурные споры в Казнете.

Пользователи гадали, что именно вызвало такой ажиотаж – бесплатная раздача или большие скидки.

В региональном Департаменте полиции пояснили, что на месте дежурили наряды. Причиной же столпотворения стала масштабная распродажа бытовой химии и товаров для дома в магазине "Тілекқабыл", где ценники снизили до 500-1000 тенге.

Из-за отсутствия организации у здания образовалась неуправляемая давка. В акимате Жанаозена уточнили, что предприниматель не предупредил местные власти об акции.

"В связи с этим акимат Жанаозена провел с владельцем объекта предпринимательства "Тілекқабыл" разъяснительную работу по соблюдению установленного порядка организации подобных мероприятий, а также требований действующего законодательства при проведении аналогичных акций в дальнейшем", – говорится в сообщении.

Вопрос привлечения владельца магазина к ответственности будет решаться акиматом.

Ранее давка произошла из-за запрета телефонов в одном из филиалов НИШ в Астане.