Пьяный вандал устроил погром в лифте элитного ЖК в Астане – момент попал на видео

В социальных сетях разгорается скандал вокруг видеозаписи из лифта одного из жилых комплексов Астаны. Неизвестный нетрезвый мужчина разгромил сразу две кабины подъемника, сообщает Zakon.kz.

Ролик с камер видеонаблюдения выложил Instagram-паблик Astana media center. По данным очевидцев, инцидент произошел 21 июня 2026 года в доме по проспекту Тәуелсіздік, 21/9.

На кадрах зафиксирован момент, когда агрессивный и, по всей видимости, пьяный горожанин начинает методично крушить кулаками двери и внутреннюю обшивку подъемника.

"Обстоятельства происшествия уточняются, жильцы требуют установить личность нарушителя и привлечь его к ответственности за порчу общедомового имущества", – подчеркивается в описании к видео.

Корреспондент Zakon.kz обратился в правоохранительные органы, чтобы узнать детали расследования. В пресс-службе Департамента полиции Астаны подтвердили, что по данному факту начата официальная проверка.

На данный момент оперативные службы занимаются поиском и установлением личности дебошира.

Ранее сообщалось, что поездка в лифте в Астане закончилась вызовом спасателей.