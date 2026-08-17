Непогода надвигается: в большинстве регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение

В 15 областях Казахстана на 18 августа объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На западе, севере Карагандинской области ожидаются дождь, гроза, град. Ночью и утром на севере области туман. Ветер западный, юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе, в центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ожидается ветер западный, юго-западный, днем порывы 15 м/с.

В области Улытау ожидается ветер западный, юго-западный, днем на севере области порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах области Жетысу ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, ночью в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, северо-востоке Актюбинской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, северо-востоке области порывы 15-18 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, по области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке Алматинской области ожидаются небольшой дождь, гроза, в горных районах области кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, на юге, востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, востоке, в центре области высокая пожарная опасность. В Алматы утром и днем ожидаются небольшой дождь, гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве сохраняется высокая пожарная опасность. По горам Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы) ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, временами порывы 15-20 м/с.

На востоке области Абай ожидаются дождь, гроза, днем град. Ветер западный, северо-западный днем на севере, востоке, юго-западе области 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается ветер западный, северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем на юге, востоке области дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный, на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. На северо-западе, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске в первой половине ночи ожидаются дождь, гроза.

Днем на западе, юге Атырауской области ожидаются небольшой дождь, гроза. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидаются небольшой дождь, гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере Западно-Казахстанской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере Павлодарской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на севере, востоке, в центре области град. Ветер западный днем порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре днем ожидаются дождь, гроза, град. Ветер западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью в Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, на западе, севере, юге области град, шквал, днем на востоке, юге области дождь, на севере области небольшой дождь, на севере, востоке, юге области гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный, ночью на западе, севере, юге области, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20, временами 23 м/с. На западе области сохраняется, на востоке области ожидается высокая пожарная опасность. В Петропавловске ночью ожидается дождь, днем небольшой дождь. Гроза, град, днем шквал. Ночью и утром ожидается туман. Ветер западный, северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, днем на юге, севере, северо-западе области порывы 15-18 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 38 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау ночью и утром ожидаются дождь, гроза.

В горных районах Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, юге области высокая пожарная опасность. В Таразе ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются дождь, гроза, днем град. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-западный, западный днем на западе, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ночью и утром ожидаются дождь, гроза, туман.

Ранее сообщалось, что сильная жара спадет и почти по всему Казахстану пройдут дожди.