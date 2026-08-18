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События

27 взысканий за 4 месяца: осужденный пошел против системы и выиграл

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 09:18 Фото: Zakon.kz
В одной из колоний Казахстана осужденный совершил 27 нарушений за короткий срок. Его отдали за это под суд, осудили, но Кассационный суд отменил решения двух нижестоящих судов, сообщает Zakon.kz.

В Кассационном суде по уголовным делам рассказали, что отменили приговор суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции в отношении осужденного, признанного виновным в злостном неповиновении законным требованиям администрации учреждений уголовно-исполнительной системы.

"Судами установлено, что основанием для привлечения П. к уголовной ответственности послужили 27 дисциплинарных взысканий, наложенных администрацией учреждения в течение четырех месяцев. При этом 26 взысканий были связаны с нарушениями, допущенными уже во время содержания осужденного в дисциплинарном изоляторе и одиночной камере. Кассационный суд пришел к выводу, что требования администрации учреждения, за невыполнение которых П. привлекался к ответственности, не являлись законными", – говорится в сообщении.

Этот вывод подтвержден постановлениями следственных судов, результатами проверок уполномоченных органов и другими материалами дела.

Также в суде установили, что взыскания начали применяться после того, как осужденный стал обжаловать незаконное изъятие части посылки, хотя раньше имел вторую положительную степень поведения и поощрения.

"Поскольку требования администрации в данном случае не являлись законными, а действия осужденного были обусловлены защитой своих прав и не нарушили нормальную деятельность учреждения, состав уголовного правонарушения отсутствует. В связи с этим судебные акты отменены, уголовное дело прекращено", – заключили в суде.

В одной из колоний Восточно-Казахстанской области за одни сутки сорвали сразу несколько пыток доставить заключенным контрабанду. Причем в одном из случаев "посылку" внедрили в тяжелую металлическую конструкцию.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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