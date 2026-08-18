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События

"Заявил о взятке из мести": водитель из Шымкента решил подставить полицейских

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 22:19 Фото: Zakon.kz
В Акмолинской области полицейские привлекли к ответственности водителя междугороднего автобуса за ложный звонок на спецлинию "102". Мужчина заявил о якобы вымогательстве взятки стражами порядка, пытаясь отомстить за составленный административный протокол, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел 18 августа 2026 года на трассе Астана – Караганда – Алматы. Сотрудники роты патрульной полиции остановили для проверки документов автобус марки Van Hool, следовавший по маршруту из Шымкента в столицу.

В ходе осмотра выяснилось, что салон транспортного средства был кустарно переоборудован: вместо предусмотренных заводской конструкцией пассажирских сидений в нем установили спальные места. Нарушение оформили соответствующим протоколом, что вызвало резкое недовольство автовладельца.

Спустя некоторое время на пульт "102" поступил сигнал от неизвестного, который заявил, что патрульные якобы затребовали и получили от него взятку в размере 5 тысяч тенге.

"По данному сообщению полицейскими были незамедлительно приняты соответствующие меры. В ходе проверки сотрудники полиции установили местонахождение автобуса и остановили его для разбирательства. Водитель первоначально отрицал, что звонил на "102", – рассказали 18 августа 2026 года в пресс-службе ведомства корреспонденту Zakon.kz.

При повторном разбирательстве водитель попытался заместь следы: он категорически отрицал факт обращения в полицию и успел избавиться от SIM-карты, с которой совершался вызов. Однако стражи порядка доказали его причастность к звонку.

Под тяжестью улик мужчина сознался в содеянном, пояснив, что оговорил патрульных на эмоциях и из-за злости за выписанный штраф.

В итоге в отношении нарушителя составили еще один административный протокол – за заведомо ложный вызов специальных служб.

Ранее сообщалось, что жительница Акмолинской области стала жертвой крупного интернет-мошенничества, поверив обещаниям о быстром и высоком заработке. За два месяца женщина перечислила аферистам более 10,2 млн тенге.

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Канат Болысбек
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