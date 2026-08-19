В Актау байкеры необычно напомнили о предстоящих выборах в Курултай
Фото: Данияр Рашидұлы
Инициативная группа мотоциклистов с флагами, оформленными символикой выборов, единой колонной проехала по улицам города, сообщает Zakon.kz.
По словам жителей, проезд колонны получился ярким, динамичным и в характерном для байкерского движения стиле.
Каждый участник хоть и управлял отдельным мотоциклом, но все двигались по общему маршруту.
Сами участники мотопробега объяснили смысл своей инициативы так:
"Этим мы хотели сказать гражданам о важности предстоящего события и значимости голоса каждого".
Напомним, выборы в Курултай пройдут в Казахстане 23 августа.
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