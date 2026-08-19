#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
460.13
532.6
5.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
460.13
532.6
5.42
События

В Актау байкеры необычно напомнили о предстоящих выборах в Курултай

байкеры в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 12:08 Фото: Данияр Рашидұлы
Инициативная группа мотоциклистов с флагами, оформленными символикой выборов, единой колонной проехала по улицам города, сообщает Zakon.kz.

По словам жителей, проезд колонны получился ярким, динамичным и в характерном для байкерского движения стиле.

Каждый участник хоть и управлял отдельным мотоциклом, но все двигались по общему маршруту.

Сами участники мотопробега объяснили смысл своей инициативы так:

"Этим мы хотели сказать гражданам о важности предстоящего события и значимости голоса каждого".

Напомним, выборы в Курултай пройдут в Казахстане 23 августа.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге
15:26, 04 июня 2026
О финансировании предстоящих выборов в Курултай высказались в ЦИК
Айгуль Садвокасова
14:59, 13 августа 2026
Какую явку на выборах в Курултай ожидают эксперты
Автопробег
05:05, 25 октября 2024
В Астане 30 машин участвовали в праздничном автопробеге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сборная Казахстана по таеквондо завоевала медали на турнире в Пакистане
13:10, Сегодня
Сборная Казахстана по таеквондо завоевала две медали на турнире в Пакистане
Эксперт дал прогноз на матч Рыбакиной в четвёртом круге &quot;тысячника&quot; в Цинциннати
12:40, Сегодня
Lastwordonsports дал прогноз на матч Рыбакиной в четвёртом круге "тысячника" в Цинциннати
Арман Царукян
12:24, Сегодня
Арман Царукян получит самый большой гонорар в карьере UFC
Второй раз долгожданный поединок Шираз - Алимханулы под угрозой срыва
12:09, Сегодня
Боя Шираз - Алимханулы снова не будет? Раньше мешали деньги, теперь - допинг и принципы
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: