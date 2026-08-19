Курс на светлое будущее: в Северном Казахстане необычно напомнили о выборах в Курултай

В Имантау-Шалкарской курортной зоне по озеру проплыл парусник с символикой выборов в Курултай, сообщает Zakon.kz.

Яркий парус на фоне живописной природы Северо-Казахстанской области стал центральным образом этой инициативы.

Парус как символ движения вперед

Образ парусника был выбран неслучайно. Ветер наполняет парус и приводит судно в движение, но направление ему задает человек. Чтобы достичь цели, необходимо выбрать курс и уверенно следовать ему.

Фото: Денис Сивков

Даже при попутном ветре судну нужны точное направление и согласованные действия экипажа. Так парусник стал символом движения вперед, единства и общей ответственности за выбранный путь.

Общий курс начинается с личного выбора

Этот образ перекликается с предстоящим голосованием. Выборы становятся моментом, когда каждый гражданин может осознанно выразить свою позицию и принять участие в определении дальнейшего курса страны.

Фото: Денис Сивков

Смысл акции объяснили двое инициативных граждан, ставших участниками видеоролика:

"Своей инициативой мы хотели напомнить казахстанцам, что общий курс страны зависит от каждого из нас. Как паруснику важно выбрать верное направление, так и гражданам важно осознанно сделать свой выбор. Поэтому 23 августа мы призываем всех не оставаться в стороне и принять участие в голосовании".

Их слова подчеркивают основную идею инициативы: общее направление складывается из решений миллионов граждан, каждое из которых имеет значение.

Парусник сняли с берега, воды и воздуха. Благодаря разным ракурсам зрители смогли увидеть не только саму инициативу, но и природное богатство региона: простор озера, зеленые берега и живописные ландшафты курортной зоны.

Фото: Денис Сивков

Фото: Денис Сивков

Природа Северного Казахстана стала не просто фоном для акции. Кадры превратились в яркую визуальную открытку региона, подчеркнув красоту Имантау-Шалкарской курортной зоны и ее туристический потенциал.

23 августа казахстанцы впервые изберут депутатов нового однопалатного Курултая. "Парус Курултая" напоминает: движение вперед начинается с осознанного выбора, а общий курс страны зависит от решения каждого гражданина.