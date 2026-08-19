Впервые в Казахстане: "Әділет" собрал на форуме две тысячи председателей ОСИ и КСК со всей страны

В Астане впервые в масштабах страны прошла республиканская диалог-платформа для председателей ОСИ и КСК, экспертов коммунальной отрасли и активных собственников жилья, сообщает Zakon.kz.

Организатором мероприятия выступила партия "Әділет". Из всех регионов Казахстана в столицу приехали около двух тысяч управляющих жилым фондом – подобный по охвату форум для отрасли проводится впервые.

Актуальность повестки объясняется масштабом самой отрасли: сегодня в Казахстане насчитывается более 61 тысячи многоквартирных жилых домов и около 2,5 млн квартир, а значительная часть инженерных сетей нуждается в обновлении. Модернизация ЖКХ – одно из направлений, которое президент страны неоднократно называл в числе приоритетов государственного курса, и форум партии "Әділет" поставил в фокус эту задачу в числе конкретных отраслевых решений. В преддверии форума представители партии несколько дней проводили встречи по районам Астаны, а в день самого мероприятия провели секционные заседания с представителями регионов.

Фото: пресс-служба партии "Әділет"

Модернизация сетей и цифровая платформа SMART TURMYS

Основными спикерами форума стали кандидаты в депутаты от партии "Әділет" Ренат Бектуров и Екатерина Смышляева – выбор не случаен, тема ЖКХ для обоих хорошо знакома и глубоко проработана. Смышляева возглавляла рабочую группу по внесению изменений в законодательство, регулирующее деятельность ОСИ, КСК и других субъектов управления многоквартирными домами, и на протяжении многих лет системно изучала проблемы отрасли изнутри. Бектуров, в свою очередь, – один из заметных экспертов финансового рынка Казахстана, который анализировал экономику коммунального сектора и инструменты привлечения инвестиций в его модернизацию. Именно этот опыт и позволил обоим спикерам дать участникам форума не общие рассуждения, а предметный, экспертный взгляд на проблемы отрасли.

Смышляева обратила внимание участников на раздел партийной программы "Сильные регионы – сильная страна", где заложены инициативы для развития на местах, – в частности, расширение доступа к длинным деньгам и механизмам рассрочки для жителей, чтобы собственники могли своевременно модернизировать общее имущество, а не откладывать необходимые работы годами.

Фото: пресс-служба партии "Әділет"

"Невозможно развивать и нормально содержать многоквартирный жилой дом, не модернизируя общие магистральные сети. До 2030 года мы планируем модернизировать и построить 86 тысяч километров инженерных сетей. На модернизацию энергетического и коммунального секторов потребуется порядка 13 трлн тенге. Это позволит снизить общий износ инженерных сетей до 40%", – отметила она, добавив, что для этого предстоит окончательно определить границы коммунальной инфраструктуры и провести масштабную приборизацию, включая телеметрическую, поскольку энергоэффективность напрямую влияет на будущие тарифы.

Отдельно спикер рассказала о возможностях цифровой платформы SMART TURMYS, которая должна обеспечить оперативное взаимодействие собственников, органов управления домом и коммунальных служб, автоматизировать учет ресурсов и фиксировать техническое состояние домов в реальном времени.

"Это станет базовой информацией для бюджетирования модернизации жилого фонда", – резюмировала Смышляева.

Ренат Бектуров назвал цифровизацию фундаментальным направлением.

Фото: пресс-служба партии "Әділет"

"Казахстан занимает лидирующие позиции по госсервисам, но цифровизацию нужно углублять в сферу управления многоквартирными домами. Все процессы домовых чатов, проведение общих собраний жильцов, электронное голосование – все это должно быть оцифровано, чтобы решения принимались легитимно, быстро и с прозрачным контролем бюджета. На уровне государства это также цифровой тендер, прозрачность бюджетных расходов и внедрение искусственного интеллекта для аналитики и принятия эффективных решений", – подчеркнул он.

Что предлагают представители отрасли

Участники форума поделились конкретными предложениями по изменению законодательства.

Фото: пресс-служба партии "Әділет"

Председатель ОСИ "Сарыарқа – Жағалау" Айгуль Аринова предложила пересмотреть закон "О жилищных отношениях", принятый еще в 1997 году и, по ее мнению, устаревший. В качестве примера она привела сложности с получением данных о собственниках квартир и нежилых помещений – сегодня эту информацию приходится добывать через госорганы, застройщика, а иногда и через адвокатский запрос.

Председатель ОЮЛ "Ассоциация Шаңырақ" Нур-Сауле Байбулатова подняла тему разграничения ответственности за инженерные сети – в частности, за стояки внутри квартир.

Директор УК ТОО "Сервис 9 Регион" Татьяна Юртанова предложила пересмотреть практику застройщиков прятать коммуникации в стяжку пола. По ее мнению, единая цифровая платформа для взаимодействия председателей ОСИ, КСК и коммунальных служб, которую предлагает партия "Әділет", позволит выстроить системную работу отрасли.

Обучение и профессиональные стандарты

Участники форума отдельно подчеркнули, что эффективная цифровизация невозможна без людей, которые умеют пользоваться современными инструментами. Председатель ОСИ "Тұрсын Астана-2" Куаныш Оспанов рассказал, что для участия в таких программах, как "Бюджет народного участия", одного желания недостаточно – нужно знать законодательство и правильно готовить документы.

"Здесь нам большую помощь оказала программа OSI Skills, организованная Астанинским городским филиалом партии "Әділет"", – отметил он.

Профессиональный тренер-консультант в сфере ЖКХ Чинара Мамбеталиева считает, что управление многоквартирными домами необходимо профессионализировать, и предлагает три шага: ввести единые стандарты управления и эксплуатации, создать в регионах центры компетенций для обучения специалистов и развивать механизм доверительного управления с четкой ответственностью за результат.

Партия готова поддержать эту работу практически: академия политического менеджмента партии "Әділет" завершает разработку программы обучения по управлению многоквартирными домами. Обучение в регионах планируется начать в ноябре, а к 2027 году им рассчитывают охватить до 3 тысяч человек. Программа будет построена на разборе реальных ситуаций – собраниях, финансах, отчетности, цифровых инструментах и работе с жителями.

Позиция партии

Фото: пресс-служба партии "Әділет"

Председатель партии Айбек Дадебай отметил, что "Әділет" позиционирует себя как цифровая партия и поэтому поддерживает инициативы по цифровизации отрасли.

"Нужно обеспечить удобное взаимодействие жителей, председателей, управляющих и сервисных организаций. При этом базовые цифровые инструменты, включая голосование собственников, должны быть бесплатными и доступными каждому дому. А уже более продвинутые сервисы могут реализовываться на коммерческой основе", – считает он.

Дадебай также предложил доработать процедуры избрания и переизбрания председателей ОСИ и назвал заслуживающими серьезной проработки инициативы по расширению программ модернизации жилья и доступу жителей к долгосрочному финансированию – в том числе для модернизации лифтов и других дорогостоящих систем.

"Отдельная тема – отношения с застройщиками. По обращениям в общественную приемную партии мы видим, что на первых этапах эксплуатации дома здесь нередко возникают спорные ситуации. Новый Строительный кодекс уже действует, но практика показывает, что отдельные вопросы еще требуют уточнения. Должно быть четко понятно, кому принадлежит сеть, кто ее обслуживает и кто отвечает за ремонт. Не должно быть ситуации, когда авария уже произошла, а только после этого начинают выяснять, где проходит граница ответственности и кто должен устранять проблему. Думаю, вместе с профессиональным сообществом мы сможем выработать здесь понятные решения", – уверен он.

Напомним, что предвыборная программа партии "Әділет" предусматривает обновление и строительство 86 тысяч километров инженерных сетей, что должно снизить уровень их износа до 40%.

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Пресс-служба партии "Әділет".

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