Касым-Жомарт Токаев поприветствовал участников I Форума волонтеров СНГ

В Астане стартовал I Форум волонтеров Содружества Независимых Государств, сообщает Zakon.kz.

Форум учрежден по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и решением Совета глав правительств СНГ создан как ежегодная площадка для консолидации волонтерских инициатив и обмена опытом между странами Содружества.

В торжественном открытии форума приняли участие заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева, исполнительный директор Программы добровольцев ООН Тойли Курбанов, генеральный секретарь СВМДА Сарыбай Кайрат, заместитель генерального секретаря СНГ Нурлан Сейтимов, а также представители волонтерских организаций и делегации стран СНГ.

Фото: Форум волонтеров СНГ

Открытие форума началось с приветственного адреса президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, который зачитала Аида Балаева.

"Весьма символично, что это важное мероприятие проходит в Международный год добровольцев, объявленный ООН по предложению Казахстана. Это стало признанием огромной роли, которую волонтеры играют в решении многих социальных, гуманитарных и экологических проблем.

Выдвигая инициативу проведения данного форума, Казахстан ставил целью создать постоянно действующую платформу СНГ для обмена опытом и консолидации волонтерских инициатив на международной арене. Нам особенно важно сфокусироваться на строительстве мостов дружбы, укореняя такие ценности, как солидарность, милосердие, сострадание.

В Казахстане волонтерство служит развитию человеческого потенциала, продвижению идеи ответственного гражданства и формированию новой общественной этики. С 1 июля вступила в силу Новая Конституция, которая впервые в истории страны закрепила государственную поддержку волонтерской деятельности на высшем правовом уровне.

Благородные устремления добровольцев – неиссякаемый источник вдохновения и мощная преобразующая сила. Яркий пример – общенациональное движение "Таза Қазақстан". Доброе начинание в кратчайшие сроки объединило многих граждан, особенно активную молодежь. В целом, в рамках Года добровольцев проведены тысячи мероприятий, число волонтеров в стране приблизилось к 300 тыс. человек.

Убежден, что этот форум внесет весомый вклад в развитие гуманитарного сотрудничества наших стран, будет содействовать укреплению человеческих связей, доверия и добрососедства. Главная цель – превратить Содружество в пространство созидания и прогресса, единства и взаимопонимания.

Выражаю искреннюю благодарность всем волонтерам за неравнодушие и готовность менять мир к лучшему.

Желаю участникам форума плодотворной работы и больших совместных достижений!", – отметил глава государства в поздравительном адресе.

Отметим, в рамках двухдневного форума участие принимают около 300 делегатов из Казахстана, Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, включая представителей государственных органов, волонтерских организаций и добровольцев. Запланированы панельные сессии, тематические дискуссии и презентации успешных волонтерских практик. Отдельное внимание будет уделено развитию межгосударственного сотрудничества и формированию совместных инициатив в сфере экологии, социальной и инклюзивной поддержки, а также молодежного волонтерства.