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События

"Задаете глобальные тренды": в ООН восхитились достижениями Казахстана и акцией "Таза Қазақстан"

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 17:23 Фото: akorda.kz
20 августа 2026 года глава государства принял исполнительного координатора Программы добровольцев ООН Тойли Курбанова, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, во время встречи Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Тойли Курбанова за последовательную поддержку инициатив Казахстана в сфере волонтерства и участие в Форуме волонтеров СНГ, проходящем в Астане.

Глава государства отметил, что Казахстан уделяет особое внимание развитию волонтерского движения, свидетельством этого стало предложение нашей страны об объявлении 2026 года Международным годом добровольцев во имя устойчивого развития, поддержанное Генеральной Ассамблеей ООН.

"Мы рассматриваем волонтерство сквозь призму государственной политики как проявление истинного патриотизма и, конечно же, поддержки государством молодежи. Согласно моей инициативе в новую Конституцию был внесен принцип волонтерства. В ней впервые на конституционном уровне закреплено поощрение волонтерской деятельности", – сказал президент.

Подчеркнуто, что в рамках Международного года добровольцев в Казахстане проводится более тысячи мероприятий, число волонтеров в стране приблизилось к 300 тысячам.

Разрабатывается Концепция развития волонтерского движения до 2030 года, внедряется цифровой паспорт волонтера, совершенствуется государственная поддержка и региональная инфраструктура.

Тойли Курбанов, в свою очередь, поблагодарил президента Казахстана за внимание к развитию волонтерского движения, отметив высокий уровень сотрудничества с Программой добровольцев ООН, а также слаженную совместную работу в рамках Международного года добровольцев

"Казахстан – единственная страна, достигшая столь больших высот в сфере волонтерской деятельности. Более 60 стран поддержали инициативу Казахстана о провозглашении Года добровольцев. Вы задаете глобальные тренды, такая общественная акция, как "Таза Қазақстан", вызвала большой интерес у ряда стран", – отметил исполнительный координатор Программы добровольцев ООН.

На встрече Касым-Жомарт Токаев наградил Тойли Курбанова орденом "Достық" II степени за значительный вклад в развитие волонтерства в Казахстане.

Также сегодня, 20 августа, Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета безопасности по вопросам развития отрасли критических материалов, в том числе редких и редкоземельных металлов.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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