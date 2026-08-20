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События

Заседание Совбеза в Акорде: Токаев сделал заявление о критических материалах

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совбеза, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 15:11 Фото: akorda.kz
20 августа 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета безопасности по вопросам развития отрасли критических материалов, в том числе редких и редкоземельных металлов, сообщает Zakon.kz.

Глава государства подчеркнул лидирующее положение Казахстана в Центральной Азии по ресурсному и производственному потенциалу и отметил необходимость его использования в интересах государства.

"Нынешняя ситуация в мире создает выгодные, можно сказать, уникальные условия для тех, кто обладает запасами", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент также обратил внимание на то, что в мире усиливается конкуренция государств за доступ к критическим материалам, имеющим стратегическое значение для развития высокотехнологичных отраслей.

В этих условиях Казахстану следует эффективно использовать имеющийся ресурсный и промышленный потенциал, последовательно развивая собственные компетенции и производственные цепочки.

Во время мероприятия президент заслушал доклады членов правительства о текущем состоянии отрасли, перспективах освоения ресурсной базы, развитии переработки и существующих барьерах.

"По итогам заседания правительству и заинтересованным государственным органам даны конкретные поручения по формированию системного видения развития отрасли, совершенствованию регулирования, развитию геологоразведки и переработки, вовлечению техногенных минеральных образований в экономический оборот, развитию лабораторной и кадровой базы, а также устранению административных барьеров", – сообщили в Акорде.

На предыдущем заседании Совета безопасности в центре внимания была космическая отрасль.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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