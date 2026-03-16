В аэропорту Астаны встретили призера Паралимпиады Ербола Хамитова

В аэропорту Астаны в ночь на 17 марта 2026 года встретили победителя и бронзового призера XIV зимних Паралимпийских игр Ербола Хамитова, а также национальную команду Казахстана по паралыжным гонкам и парабиатлону, передает корреспондент Zakon.kz.

Ночь в столичном аэропорту выдалась необычно оживленной. Несмотря на поздний час, в зале прилета международного аэропорта имени Нурсултана Назарбаева собрались десятки людей, чтобы встретить призера XIV зимних Паралимпийских игр Ербола Хамитова и национальную команду Казахстана по паралыжным гонкам и парабиатлону.

Фото: Zakon.kz

К прилету спортсменов подготовились заранее: люди начали приезжать более чем за час до посадки самолета. Несмотря на позднее время, в аэропорту собрались десятки встречающих. По традиции гостей встречали баурсаками и кумысом, многие держали в руках плакаты, воздушные шары и флаги Казахстана.

В международном терминале аэропорта заранее установили сцену, где планировалось торжественно поздравить спортсменов и поблагодарить их за достойное выступление на Паралимпийских играх.

Многие пришли целыми семьями – среди гостей можно было заметить и детей, и пожилых людей. Среди встречавших много родственников призера. Некоторые из них специально приехали из Петропавловска, чтобы лично поздравить Ербола Хамитова и сделать ему неожиданный сюрприз.



"Мы приехали специально из Петропавловска. Для Ербола это будет сюрприз. Он даже не в курсе. Приехали его встречать мама, жена, дети, сестренки и братья. Нас приехало 12 человек. За эфиром я не наблюдала, потому что переживала, как и его мама. Я ждала результатов от родных, потому что сердце у меня не выдержало весь процесс. Всегда с надеждой ждала. Я была уверена, что он достигнет своей цели и будет гордостью своей страны. Его характер всегда проявлялся с детства. Он вырос у меня на глазах. Всегда был усердным и трудолюбивым. Если он что-то сказал, то всегда добьется, любой ценой. Если сказал поднять флаг Казахстана, то он это сделал", – сказала тетя спортсмена Гульнара Исимбаева.

Фото: Zakon.kz

Она также рассказала о его ритуале: перед каждым выступлением он обязательно читает намаз.

Мама спортсмена Галия Алпуспаева поделилась воспоминаниями, когда ее сын выступал на соревнованиях.

"Я знала время, когда начинаются соревнования. Я всю работу бросила ради сына. Отошла в другой кабинет и начала там смотреть, и вижу – уже едет первый. Было такое, что руки дрожали и сердце стучало. Когда он уже пришел первым, у меня такая радость на душе была, что от радости я заплакала. Мы, когда провожали сына, барана резали, Богу молились, чтобы место занял. Когда он уезжал, сказал мне, что нужно занять место, нельзя просто так поехать. Он у меня с характером. Если он что-то говорит, то делает все, чтобы желание исполнилось. Я очень рада, такие эмоции, что у меня такой сын и спортсмен. Желаю всем таких эмоций. Когда он завоевал медаль, то позвонил и рассказал все. Он сам был безумно радостным. Я ему сказала, что он молодец и так надо держать", – рассказала мама спортсмена.

Фото: Zakon.kz

Когда спортсмены появились в зоне прилета, зал сразу оживился. Люди аплодировали, фотографировали и поздравляли их с успешным выступлением на Паралимпиаде. По казахской традиции спортсменов угощали баурсаками, а некоторые встречающие не скрывали эмоций – обнимали спортсменов и благодарили их за достойное представление страны.

Сам Ербол Хамитов, держа в руках медаль, поблагодарил всех, кто пришел поддержать его, отметив, что такая встреча придает сил и вдохновения.

Несмотря на глубокую ночь, атмосфера в аэропорту напоминала настоящий праздник – с музыкой, улыбками и ощущением общей гордости за спортсменов.

Фото: Zakon.kz

Звездный миг Ербола Хамитова наступил на зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии. Сначала 10 марта он в качестве знаменосца нашей сборной завоевал бронзовую медаль в лыжных гонках (сидя).



А накануне, 13 марта, наш герой стал обладателем исторического "золота" Паралимпиады в биатлоне в гонке преследования на дистанции 4,5 км, показав в финале результат 9:39.0.

Таким образом, победную эстафету отечественного спорта, начатую на Олимпийских играх фигуристом Михаилом Шайдоровым, на Паралимпийских играх достойно продолжил Ербол Хамитов.

