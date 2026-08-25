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События

Необычного джейрана заметили в Казахстане

Джейран в дикой природе, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 14:38 Фото: zoopicture
Джейрана с необычным окрасом снял дрон в государственном национальном природном парке "Шарын", сообщает Zakon.kz.

Кадры со стадом джейранов опубликовало Министерство экологии и природных ресурсов РК 25 августа 2026 года в своем Instagram-аккаунте. Специалисты отметили, что среди стада выделился один, его окрас был заметно светлее.

"У джейранов окрас может меняться в зависимости от сезона. При переходе на зимний мех шерсть становится светлее и приобретает серовато-песочный оттенок. С возрастом также могут меняться окрас и характерные отметины на морде", – говорится в сообщении Минэкологии.

В очень редких случаях необычный светлый окрас может быть связан с особенностями пигментации.

Джейраны занесены в Красную книгу Казахстана.

Джейраны обитают в пустынях и полупустынях, открытых глинистых и песчаных равнинах. В Казахстане основное поголовье сосредоточено на территории Алматинской и Жетысуской областей, на участках, где вид находится под регулярной охраной.

А в государственном национальном природном парке "Алтын-Эмель" 24 августа 2026 года фотоловушка зафиксировала необычную встречу: к одному водопою одновременно пришли волк и куланы.

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Камила Салкымбаева
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