Токаев провел встречу с конгрессменами США

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем комитета по бюджету и налогам Палаты представителей США Джейсоном Смитом, а также членами Конгресса Грегом Мерфи, Кэрол Миллер, Ронни Джексоном, Уэсли Беллом и Эдвардом Кейсом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, приветствуя высоких гостей, глава государства подчеркнул символичность их визита в контексте состоявшихся накануне выборов в однопалатный Курултай.

По словам президента Казахстана, данные парламентские выборы стали историческим событием, ознаменовавшим новый этап политической модернизации страны.

Однопалатный Курултай призван сделать законодательный процесс более эффективным, повысив качество законотворческой работы.

Глава государства особо отметил, что парламентская дипломатия для нового органа станет важным направлением деятельности.

"Конструктивный и содержательный диалог между членами Конгресса США и Курултая имеет важное значение для дальнейшего углубления взаимопонимания, продвижения общих приоритетов и укрепления казахско-американского партнерства", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев проинформировал американскую делегацию о проводимых в стране масштабных политических и социально-экономических реформах, а также об основных приоритетах модернизации системы управления в рамках реализации стратегического курса на построение справедливого и прогрессивного государства.

Ранее сообщалось, что Токаев встретился с президентом FIBA и наградил его орденом.