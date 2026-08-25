#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+20°
$
458.48
534.68
5.43
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+20°
$
458.48
534.68
5.43
События

Токаев провел встречу с конгрессменами США

Конгрессмены США прибыли в Казахстан: Токаев провел с ними встречу, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 20:46 Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем комитета по бюджету и налогам Палаты представителей США Джейсоном Смитом, а также членами Конгресса Грегом Мерфи, Кэрол Миллер, Ронни Джексоном, Уэсли Беллом и Эдвардом Кейсом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, приветствуя высоких гостей, глава государства подчеркнул символичность их визита в контексте состоявшихся накануне выборов в однопалатный Курултай.

По словам президента Казахстана, данные парламентские выборы стали историческим событием, ознаменовавшим новый этап политической модернизации страны.

Однопалатный Курултай призван сделать законодательный процесс более эффективным, повысив качество законотворческой работы.

Глава государства особо отметил, что парламентская дипломатия для нового органа станет важным направлением деятельности.

"Конструктивный и содержательный диалог между членами Конгресса США и Курултая имеет важное значение для дальнейшего углубления взаимопонимания, продвижения общих приоритетов и укрепления казахско-американского партнерства", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев проинформировал американскую делегацию о проводимых в стране масштабных политических и социально-экономических реформах, а также об основных приоритетах модернизации системы управления в рамках реализации стратегического курса на построение справедливого и прогрессивного государства.

Ранее сообщалось, что Токаев встретился с президентом FIBA и наградил его орденом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Казахстан и Туркменистан расширят сотрудничество в торговле, энергетике и транспорте
21:07, Сегодня
Токаев и Бердымухамедов провели телефонные переговоры
Касым-Жомарт Токаев, США
22:20, 06 ноября 2025
Токаев встретился с американскими конгрессменами
Токаев, США, конгресс
12:39, 20 марта 2025
Касым-Жомарт Токаев принял конгрессвумен из США
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тимофей Скатов
21:42, Сегодня
Тимофей Скатов без проблем вышел в полуфинал квалификации US Open-2026
Арина Соболенко после теннисного матча
21:18, Сегодня
Соболенко и Джокович не смогли пройти в четвертьфинал микста US Open - 2026
ФК &quot;Тобыл&quot; перед матчем
20:59, Сегодня
"Тобыл" обыграл "Кайсар" в перенесённом матче КПЛ
Александр Бублик перед теннисным матчем
20:34, Сегодня
Капитан женской сборной Казахстана по теннису Щукин оценил шансы Бублика на US Open
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: