#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+20°
$
458.48
534.68
5.43
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+20°
$
458.48
534.68
5.43
События

Чемпионский характер: Казыбеку Калмагамбетову вручили новый Škoda Superb от Allur

машина, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 17:16 Фото: пресс-служба акимата Актобе
Казахстанский борец греко-римского стиля Казыбек Калмагамбетов, завоевавший "золото" чемпионата мира U20 в Братиславе, получил в подарок новый Škoda Superb.

19-летний спортсмен стал первым представителем Казахстана, поднявшимся на высшую ступень пьедестала турнира. Казыбек выступал в весовой категории до 67 кг. В финальной схватке представитель нашей страны одержал уверенную победу над соперником со счетом 13:7.

В знак признательности за достижение и вклад в развитие отечественного спорта казахстанская автомобильная компания Allur наградила Казыбека флагманским лифтбэком Škoda Superb.

встреча спортсмена, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 17:16

Фото: пресс-служба акимата Актобе

Выбор автомобиля в данном случае символичен: Superb сочетает простор, комфорт и динамику, оставаясь практичным автомобилем для ежедневного использования. Модель создана для тех, кто ценит уверенность в дороге и внимание к деталям – качества, которые во многом перекликаются с характером спортсмена, добивающегося результата благодаря дисциплине, выдержке и постоянной работе над собой.

"Искренне поздравляем нашего чемпиона с таким значимым спортивным достижением как для Казыбека лично, так и для нашей страны. Борьба – это отражение характера, силы духа, целеустремленности, огромной физической и умственной работы, и особенно радостно, что все эти качества продемонстрировал наш спортсмен. Желаем дальнейших побед и новых чемпионских званий!" – поздравил спортсмена руководитель дистрибуции Škoda в Казахстане Андрей Тананыкин.

Казыбек получил Superb в максимальной комплектации Laurin & Klement. Автомобиль оснащен 190-сильным двигателем и передним приводом, время разгона в этой версии от 0 до 100 километров в час составляет 7,8 секунды.

В оснащение входят матричные LED-фары, кожаный салон коньячного цвета, подогрев и вентиляция сидений, функция массажа, регулировка глубины подушки, электрорегулировки передних кресел с памятью настроек и аудиосистема Canton с 14 динамиками.

Автомобили Škoda можно приобрести у официальных дилеров бренда в Казахстане на специальных условиях.

Бестселлер казахстанского рынка – Škoda Kodiaq в комплектациях Selection и SportLine – доступен с выгодой в 5 миллионов тенге.

Флагманская модель бренда – Škoda Superb – предлагается с выгодой в 3 миллиона тенге во всех комплектациях.

Экономичный городской кроссовер Škoda Karoq в комплектации SportLine 4х4 предлагается с выгодой в 1 500 000 тенге.

Для Allur и Škoda Qazaqstan поддержка спорта – это прежде всего вклад в людей, которые своим трудом и результатами представляют Казахстан на мировой арене и вдохновляют новое поколение на собственные победы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Казахстанский борец поборется за бронзу ЧМ U20 по греко-римской борьбе
18:16, 17 августа 2026
Казахстанский борец вышел в финальный блок ЧМ в Словакии
Султан Асетулы
16:55, 29 октября 2023
Казахстанский борец греко-римского стиля стал чемпионом мира впервые в истории страны
борец
21:58, 04 сентября 2024
Казахстанский борец греко-римского стиля стал серебряным призером ЧМ в Испании
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Никита Цзю перед поединком
18:17, Сегодня
Никита Цзю не смог одолеть Махоуни в главном бою вечера бокса в Австралии
Тамирлан Гайтамиров в составе &quot;Барыса&quot;
18:12, Сегодня
Экс-защитник "Барыса" Тамирлан Гайтамиров подписал контракт с ХК "Калуга"
Джон Джонс
17:40, Сегодня
Джонс остаётся в пуле тестирования на допинг в UFC на фоне разговоров о камбэке Джона
Фатима Супыгалиева
17:37, Сегодня
Юные дзюдоисты из Казахстана возглавили мировой рейтинг после триумфа на ЧМ-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: