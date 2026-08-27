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События

В Жанатасе построили жилой комплекс для приезжающих специалистов и их семей

жители Жанатаса, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 16:56 Фото: ТОО "ЕвроХим-Каратау"
27 августа в Жанатасе состоялось вручение ключей от квартир жилого комплекса "Химик". Жилье построено компанией "ЕвроХим" для специалистов, которые переезжают в город вместе со своими семьями из других регионов Казахстана.

ЖК "Химик" – это 60 новых квартир для сотрудников "ЕвроХима" и около 200 будущих жителей. Среди них – специалисты, приехавшие в Жанатас из разных регионов Казахстана, чтобы работать и жить здесь вместе со своими семьями.

дом в Жанатасе, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 16:56

Фото: ТОО "ЕвроХим-Каратау"

Строительство жилого комплекса – часть масштабной модернизации Жанатаса, которая идет параллельно с реализацией промышленного проекта "ЕвроХима" и созданием новых рабочих мест. Для компании важно, чтобы специалисты могли связать с регионом не только свою работу, но и дальнейшую жизнь семьи.

От вахты – к жизни в городе

Сегодня на предприятиях "ЕвроХима" в Казахстане работают более 1 000 сотрудников, 80% из них – жители Жамбылской области. Запуск нового химического комплекса обеспечит порядка 900 новых рабочих мест, при этом приоритет при трудоустройстве будет отдаваться местным специалистам. Строительство жилья, в свою очередь, позволяет привлекать квалифицированных специалистов из других регионов Казахстана и создавать условия для их переезда в Жанатас вместе с семьями.

ЕвроХим, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 16:56

Фото: ТОО "ЕвроХим-Каратау"

"Для нас важно, чтобы человек, приезжая работать в Жанатас, видел здесь не только свое рабочее место, но и место для жизни. Переезд специалиста с семьей – это уже совсем другая история. Это дети, школа, повседневная жизнь, новые связи с городом и его жителями. Мы хотим, чтобы люди приезжали сюда не на короткий период, а становились частью Жанатаса и его будущего", – отметил генеральный директор ТОО "ЕвроХим-Каратау" Игорь Георгиади.

Для сотрудников компании это также возможность строить здесь долгосрочную карьеру. В "ЕвроХиме" уже есть семьи, в которых несколько поколений работают на предприятии и связаны с Жанатасом. Новый жилой комплекс дает специалистам, приехавшим из других регионов, возможность обустроиться в городе и планировать здесь жизнь семьи.

жители Жанатаса, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 16:56

Фото: ТОО "ЕвроХим-Каратау"

Общая площадь квартир в ЖК "Химик" составляет 4 000 м². Пятиэтажное здание состоит из трех жилых блоков. Квартиры передаются с чистовой отделкой и будут оборудованы мебелью и бытовой техникой. При проектировании комплекса особое внимание уделено благоустройству территории. Здесь высадят до 200 деревьев, обустроят 800 м² газона. Для детей предусмотрена игровая площадка площадью 420 м², для занятий спортом – тренажерная зона площадью 190 м².

Как промышленный проект меняет Жанатас

Строительство жилья для сотрудников синхронизировано с масштабным инвестиционным проектом "ЕвроХима" в Жамбылской области. Компания работает в Казахстане с 2008 года, а общий объем инвестиций превышает 1 млрд долларов США. Проект реализуется в три этапа: ввод в эксплуатацию горнорудного комплекса, запуск производства серной кислоты и создание химического комплекса в Жанатасе. После выхода химического комплекса на проектную мощность предприятие сможет выпускать до 1 млн тонн минеральных удобрений и сопутствующей продукции ежегодно.

жители Жанатаса, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 16:56

Фото: ТОО "ЕвроХим-Каратау"

"Химик" продолжает работу компании по развитию Жанатаса. С 2012 года "ЕвроХим" направил 29 млн долларов США на улучшение социальной инфраструктуры Жамбылской области. При поддержке компании в Жанатасе восстанавливали и ремонтировали жилые дома, школы, объекты здравоохранения и культуры, реконструировали автомобильные мосты и другую инженерную инфраструктуру.

Развитие промышленного проекта способствует долгосрочному развитию Жанатаса: создаются новые рабочие места, привлекаются специалисты и улучшается городская среда.

Партнерский материал

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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