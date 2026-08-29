Историческое событие в Казахстане: редкая лошадь впервые дала потомство

Программа по возвращению лошади Пржевальского на ее историческую родину в Казахстан перешла на ключевой этап. Об этом 29 августа 2026 года рассказали в Министерстве экологии и природных ресурсов РК, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, доставленные в государственный природный резерват "Алтын Дала" дикие лошади успешно адаптируются к местным степным условиям и дают первое потомство.

Рождение первого жеребенка именно на казахстанской земле специалисты называют главным показателем того, что редкие животные прижились на новом месте и чувствуют себя в безопасности.

"Цель программы не ограничивается переселением лошадей. Главная задача – сформировать в пределах исторического ареала устойчивую популяцию, которая сможет жить и размножаться в естественных условиях", – отметили в министерстве.

На данный момент ученые и егеря продолжают круглосуточный мониторинг за новорожденным потомством и состоянием всей группы, параллельно подготавливая инфраструктуру резервата к приему новых партий диких лошадей.

Лошадь Пржевальского – это единственный сохранившийся в мире вид дикой лошади, названный в честь русского путешественника и исследователя Николая Пржевальского. На сегодня обитает исключительно на охраняемых территориях (заповедниках, резерватах, национальных парках) и в зоопарках благодаря международным программам восстановления вида. Исторически она населяла обширные степи, лесостепи и полупустыни Евразии, а в настоящее время ее полувольные и дикие популяции успешно возвращены в природу Казахстана, Монголии, Китая, России и Венгрии, а также в Чернобыльскую зону отчуждения в Украине, где животные успешно размножаются самостоятельно.

Ранее сообщалось, что правила учета домашних животных изменили в Казахстане.