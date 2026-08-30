В области Улытау началось строительство жилых комплексов на 300 квартир
Новые жилые комплексы будут гармонично интегрированы в существующую инфраструктуру городов, а прилегающие территории будут комплексно благоустроены.
В Жезказгане будет построено семь пятиэтажных жилых домов общей вместимостью 240 квартир. Пять домов будут двухподъездными, два – одноподъездными. Все здания будут иметь подвальные помещения.
В Сатпаеве возведут пятиэтажный жилой дом на 60 квартир. В рамках проекта предусмотрено благоустройство дворовой территории, обустройство детских и спортивных площадок, парковочных мест, зон отдыха и озеленённых территорий.
При проектировании жилых домов особое внимание уделено требованиям безопасности, энергоэффективности и созданию комфортных условий для жителей.
Ввод новых объектов в эксплуатацию запланирован на 2027 год.