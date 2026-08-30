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События

В области Улытау началось строительство жилых комплексов на 300 квартир

люди, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2026 14:28 Фото: акимат области Улытау
Сегодня в городах Жезказгане и Сатпаеве состоялась церемония закладки фундаментов новых жилых домов. Строительство данных объектов осуществляет компания "QazaqStroy", сообщает Zakon.kz.

Новые жилые комплексы будут гармонично интегрированы в существующую инфраструктуру городов, а прилегающие территории будут комплексно благоустроены.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2026 14:28

Фото: акимат области Улытау

В Жезказгане будет построено семь пятиэтажных жилых домов общей вместимостью 240 квартир. Пять домов будут двухподъездными, два – одноподъездными. Все здания будут иметь подвальные помещения.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2026 14:28

Фото: акимат области Улытау

В Сатпаеве возведут пятиэтажный жилой дом на 60 квартир. В рамках проекта предусмотрено благоустройство дворовой территории, обустройство детских и спортивных площадок, парковочных мест, зон отдыха и озеленённых территорий.

проект дома, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2026 14:28

Фото: акимат области Улытау

При проектировании жилых домов особое внимание уделено требованиям безопасности, энергоэффективности и созданию комфортных условий для жителей.

проект дома, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2026 14:28

Фото: акимат области Улытау

Ввод новых объектов в эксплуатацию запланирован на 2027 год.

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Айсулу Омарова
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