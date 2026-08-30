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События

Дождь со снегом, град и шквал ожидаются в Казахстане

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2026 15:03 Фото: unsplash
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 31 августа 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, по прогнозу "Казгидромета", на большей части Казахстана пройдут дожди с грозами. В северных регионах ночью ожидаются дождь и снег, днем – сильные дожди. Местами возможны град и шквал.

В западных и северо-западных регионах преимущественно без осадков.

По республике ожидается усиление ветра, в южных областях – пыльная буря. Ночью и утром в северных, восточных и центральных регионах возможен туман.

Высокая пожарная опасность прогнозируется на северо-западе Западно-Казахстанской области, в центре, на северо-востоке и северо-западе Актюбинской, северо-западе и востоке Костанайской, в центре Мангистауской области.

Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях, области Улытау, на юге, востоке и в центре области Жетысу, юго-западе области Абай, западе, востоке и в центре Алматинской, юге, юго-востоке и в центре Костанайской, западе и севере Мангистауской, а также на юге Карагандинской области.

Ранее "Казгидромет" предупредил жителей Алматы и Актобе о НМУ.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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