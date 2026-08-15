Град, шквал и жара: что ждет Казахстан 16 августа

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 16 августа 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В воскресенье, по прогнозу "Казгидромета", на большей части Казахстана пройдут дожди с грозами. В северных регионах ожидается сильный дождь, на севере и востоке возможен град. В северных, восточных и южных регионах прогнозируется шквал.

По республике ожидается усиление ветра, днем в южных областях – пыльная буря. Ночью и утром в западных, северо-западных и северных регионах возможен туман.

Жаркую погоду обещают:

+41...+42°C – на севере Алматинской области, севере и востоке области Жетысу;

+40°C – в Туркестанской области;

+38...+40°C – в Жамбылской области;

+35...+39°C – в Восточно-Казахстанской области, области Абай, на юге Карагандинской области, в Алматинской области и области Жетысу.

Высокая пожарная опасность ожидается в Костанайской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях и области Абай, на западе и севере Западно-Казахстанской области, северо-востоке и в центре Актюбинской, юге и востоке Жамбылской, юге и в центре Алматинской, западе, севере и юге Северо-Казахстанской области, а также на юге области Жетысу.

Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в Атырауской, Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях, областях Жетысу и Улытау, на западе, северо-востоке и в центре Мангистауской области, юге, юго-востоке и в центре Костанайской, центре Павлодарской, западе и в центре Акмолинской, западе, юге и востоке Карагандинской областей, юге Восточно-Казахстанской области, юге и в центре области Абай, а также на западе, севере и востоке Алматинской области.

Ранее "Казгидромет" предупредил жителей трех городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 15 августа.