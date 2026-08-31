Катер врезался в скалу в Актау: что известно о пострадавших

31 августа 2026 года стало известно о состоянии пострадавших при столкновении катера со скалой на Каспии в Актау, сообщает Zakon.kz.

В Мангистауской областной больнице рассказали, что ночью пять человек были доставлены в приемное отделение.

"Всем пациентам была оказана необходимая медицинская помощь. Все пациенты – мужчины. У четырех пострадавших диагностированы различные травмы нескольких областей тела. В настоящее время все четверо госпитализированы", – сообщили в больнице.

Пациенты 1988, 2002 и 1964 годов рождения госпитализированы в отделение реанимации. Их состояние тяжелое, они находятся под постоянным наблюдением врачей.

Состояние мужчины 1985 года рождения стабильное. Он находится на лечении в травматологическом отделении. Еще один пострадавший 1996 года рождения после оказания необходимой медицинской помощи направлен на амбулаторное лечение.

Утром 31 августа 2026 года стало известно, что в Актау прогулочный катер врезался в скалу. На борту было семь человек, двое погибли – у них не было спасательных жилетов.