Пьяный капитан "припарковал" катер на скалах итальянского острова

В Италии 12 августа на острове Искья скоростной катер, управляемый капитаном в нетрезвом состоянии налетел на мол, защищающий береговую линию, сообщает Zakon.kz.

На борту находилось пять человек. Никто из них серьезно не пострадал.

По результатам алкотестера водителя судна признали нетрезвым. Теперь ему грозит лишение прав на срок от полугода до 12 месяцев. Катер конфискован.

А ночью 9 августа в Санкт-Петербурге катер не справился с управлением и врезался в крейсер "Аврора". Помимо этого у побережья Неаполя яхта вдовы Стива Джобса стоимостью 120 млн долларов столкнулась с яхтой мексиканского миллиардера Рикардо Салинас Плиего за 125 млн долларов.