Второй жеребенок редчайшей в мире дикой лошади родился в степи Казахстана

В казахстанской степи произошло еще одно редкое пополнение – на свет появился второй жеребенок Кертагы (лошади Пржевальского), сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 31 августа 2026 года, рассказали в Министерстве экологии и природных ресурсов (МЭПР) РК:

"В Казахстане родился второй жеребенок Кертагы (лошади Пржевальского). На этот раз жеребенка принесла кобыла по имени Умбра. Это уже второй жеребенок, родившийся в Казахстане в рамках международной программы по возвращению Кертагы (лошади Пржевальского) в ее исторический ареал".

Первый появился на свет 22 августа в Центре реинтродукции диких копытных "Алиби" на территории государственного природного резервата "Алтын Дала".

"Сейчас Умбра находится вместе с жеребенком. Специалисты наблюдают за их состоянием и поведением". Пресс-служба МЭПР РК

Как отметили специалисты, появление второго жеребенка показывает, что привезенные в Казахстан Кертагы (лошади Пржевальского) осваиваются в степи и начинают размножаться естественным путем.

Одна из главных задач программы – сформировать устойчивую популяцию, которая сможет самостоятельно жить и размножаться в природных условиях.

В Минэкологии напомнили, что возвращение Кертагы (лошадей Пржевальского) в Казахстан началось в 2024 году. Тогда из Европы доставили семь животных. В 2025 году привезли еще семь, в 2026 году – восемь.

"Кертагы (лошадь Пржевальского) – последний сохранившийся вид диких лошадей Евразии. В XX веке он исчез из дикой природы, но вид удалось сохранить благодаря разведению в зоопарках. Позже Кертагы начали возвращать в места их исторического обитания. Казахстан стал одной из стран, где сегодня ведется такая работа". Пресс-служба МЭПР РК

Отмечается, что проект реализуется в рамках сотрудничества Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК, Пражского зоопарка, Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК), Франкфуртского зоологического общества, Нюрнбергского зоопарка, Берлинского Тирпарка и национального парка "Хортобадь" при научной и ветеринарной поддержке Института исследований зоопарков и дикой природы имени Лейбница (IZW).

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