Звездные хиты и грандиозный салют: как Сатпаев отметил День шахтера и обогатителя

Около 25 тысяч жителей и гостей Сатпаева собрались на центральной площади города, чтобы отметить главный профессиональный праздник региона – День шахтера и обогатителя.

Для города, история которого неразрывно связана с горным делом, этот день традиционно стал объединяющим семейным событием.

На центральной площади Сатпаева для жителей и гостей города выступили популярные исполнители: группа "МузАрт", Мирас Жугунусов, Маржан Арапбаева, Макпал Исабекова, Мархаба Саби, а также солисты Президентского оркестра – Еркебулан и Бауыржан. Завершили праздничную программу выступления Кайрата Нуртаса и группы A’Studio.

Фото: Казахмыс

Особый отклик у зрителей вызвало выступление группы "МузАрт".

"Для нас большая честь быть в этот день вместе с жителями Сатпаева. Желаем всем горнякам крепкого здоровья, благополучия и самое главное – безопасной работы, чтобы дома вас всегда ждали близкие", – обратились к зрителям музыканты "МузАрт".

Продолжением праздничного вечера стало выступление известного казахстанского исполнителя Кайрата Нуртаса. Популярные и узнаваемые песни, знакомые многим гостям концерта, создали на центральной площади атмосферу общего праздника.

Фото: Казахмыс

Завершением праздничной программы стало выступление группы A’Studio. Музыканты подарили городу свои знаменитые композиции и поздравили жителей с профессиональным праздником:

"Здесь невероятная атмосфера – тысячи людей, объединенных одним праздником. Пусть в каждом доме шахтеров и обогатителей господствуют мир, здоровье и достаток!"

Фото: Казахмыс

Гала-концерт продолжался несколько часов и завершился праздничным салютом. Центральная площадь Сатпаева в этот вечер стала местом, где встретились несколько поколений горняков, их семьи и жители города, чтобы вместе отметить праздник, который является частью истории и современной жизни шахтерского Сатпаева.