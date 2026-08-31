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События

Сарань, Шахтинск и Абай масштабно отметили День шахтера

день шахтера, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 12:37 Фото: Qarmet
30 августа, в последнее воскресенье месяца, Карагандинский регион традиционно отметил День шахтера. Города-спутники, где живут тысячи работников угольной отрасли и целые шахтерские династии, масштабно отпраздновали профессиональный праздник вместе с Qarmet.
день шахтера, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 12:37

Фото: Qarmet

Большие праздничные концерты одновременно прошли в Сарани, Шахтинске и Абае. Городские площади собрали шахтеров, ветеранов отрасли, их семьи и тысячи жителей. С праздником жителей городов поздравил глава региона Ермаганбет Булекпаев, председатель правления Qarmet Петр Трушин и директор угольного департамента Qarmet Джакан Мухамеджанов.

день шахтера, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 12:37

Фото: Qarmet

"Этот праздник всегда был и остается одним из самых главных в нашем регионе. Шахтеры вносят значимый вклад в развитие нашей области. От души поздравляю работников угольной отрасли и ветеранов, желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и, конечно же, безопасного труда", – сказал аким области.
день шахтера, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 12:37

Фото: Qarmet

На сценах выступили популярные казахстанские артисты Luina, Нұржан Керменбаев и Bayansulu. Любимые песни, яркие выступления и атмосфера большого народного праздника объединили сразу три шахтерских города.

день шахтера, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 12:37

Фото: Qarmet

"Шахтеры – совершенно уникальные люди. Ваша профессия требует качеств, которые даны далеко не каждому. И прежде всего – это огромное доверие друг к другу. Каждый день вы работаете в непростых, тяжелых условиях, где особенно важно знать, что рядом надежные товарищи, готовые в любой момент помочь и поддержать. Именно в этом ваша сила и особая ценность. Спасибо вам за ваш нелегкий труд и низкий поклон от всех нас!" – поздравил председатель правления Qarmet Петр Трушин.
день шахтера, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 12:37

Фото: Qarmet

Для Сарани, Шахтинска и Абая День шахтера – больше, чем профессиональная дата. История и развитие этих городов десятилетиями связаны с угольной отраслью и людьми труда. Здесь выросли поколения горняков, формировались трудовые династии и создавались традиции, которые продолжаются сегодня.

день шахтера, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 12:37

Фото: Qarmet

Именно поэтому День шахтера традиционно отмечается здесь по-особенному – всем городом. Это возможность встретиться с коллегами, провести вечер с близкими и еще раз выразить уважение тем, кто ежедневно работает под землей.

Ярким завершением праздничных программ стали фейерверки, которые озарили небо над Саранью, Шахтинском и Абаем, что поставило эффектную точку в большом шахтерском празднике.

день шахтера, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 12:37

Фото: Qarmet

Концерты в трех городах стали частью масштабной программы Qarmet ко Дню шахтера, охватившей города всего шахтерского региона.

день шахтера, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 12:37

Фото: Qarmet

Qarmet поздравляет шахтеров, ветеранов отрасли, трудовые династии и жителей шахтерских городов с профессиональным праздником! Пусть сильные традиции Карагандинского угольного бассейна продолжаются новыми поколениями.

день шахтера, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 12:37

Фото: Qarmet

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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