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События

Пропавшего 11-летнего ребенка в горах Алматы нашли спустя сутки

Кинолог, собака, горы , фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 18:27 Фото: Zakon.kz
В ущелье Аюсай на высоте около 2 000 м проводились поисково-спасательные работы по поиску ребенка 2015 года рождения, который потерялся 30 августа 2026 года во время прогулки с родителями, сообщает Zakon.kz.

Поисковые отряды поделились, что на месте был развернут оперативный штаб. В работе задействованы около 160 человек, в том числе сотрудники ДЧС, спасатели Центра мониторинга и оперативного реагирования, представители Республиканской службы спасения "Барыс", полицейские, лесники Медеуского лесничества, волонтеры, военнослужащие, ПС КНБ, Национальная гвардия МВД РК и другие службы.

Были привлечены кинологические расчеты, беспилотные летательные аппараты и авиация "Казавиаспас" МЧС РК.

"Поиски проводились одновременно наземными группами и с воздуха. Пешим порядком, с применением беспилотников и кинологического расчета обследовано более 6 км ущелья Аюсай и русло реки Большая Алматинка. Вертолет осуществлял облет зоны поиска", – поделились поисковые службы.

Силами сводной группы спасателей и волонтеров ребенок найден 31 августа 2026 года. В видео говорится, что мальчик испытал страх. Его напоили водой, спустили в город и передали родным.

Ранее всю ночь искали туристку, заблудившуюся в горах под Алматы.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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