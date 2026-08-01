В Алматы всю ночь искали 15-летнего подростка, пропавшего во время восхождения на пик Титова

В Алматы 1 августа 2026 года успешно завершилась ночная поисково-спасательная операция по поиску 15-летнего подростка, который отправился в горы один и перестал выходить на связь, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о пропаже школьника поступило на пульт службы 112 поздно ночью. Выяснилось, что утром подросток самостоятельно отправился на пик Титова, расположенный на высоте 3871 метр, однако к вечеру связь с ним оборвалась. Об этом пишет пресс-служба МЧС

На поиски незамедлительно выдвинулись спасатели УСП-23 и Республиканского спасательного отряда "Барыс". В течение всей ночи они обследовали плато Мынжылкы, перевал Титова, опрашивали туристов и проверяли возможные маршруты, по которым мог двигаться подросток.

Утром поиски увенчались успехом. Подростка обнаружили в районе озера Титова, он находился в хижине "Верхний Горельник". Медицинская помощь ему не потребовалась.

После этого спасатели сопроводили подростка с гор и благополучно доставили его в подразделение УСП-23, где передали родителям на экопосту "Медеу".

Спасатели напоминают, что перед походом в горы необходимо заранее сообщать близким о своем маршруте, учитывать погодные условия и не отправляться в одиночку, особенно на сложные высокогорные маршруты.

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