В школах Астаны прошли первые классные часы ко Дню знаний

Сегодня, 1 сентября, в школах Астаны проходят первые классные часы нового учебного года. Занятия для учащихся 1–11 классов посвящены теме "Конституция Республики Казахстан: основа формирования адал азамат, зерделі ұлт и ответственного общества", сообщает официальный сайт акимата.

Классные часы организованы в рамках единой программы воспитания "Адал азамат". Школьникам рассказывают о значении изменений и дополнений, внесенных в Конституцию РК, а также уделяют внимание формированию правовой культуры, повышению гражданской ответственности и уважению к национальным ценностям.

Фото: акимат Астаны

Отдельное внимание уделяется ценностям "Адал азамат", "Таза Қазақстан", "Закон и порядок" и "Толық адам". С учениками обсуждают ответственность за свои поступки, соблюдение закона, уважение к другим людям и бережное отношение к окружающей среде.

В новом 2026–2027 учебном году в 206 организациях среднего образования столицы обучаются более 337 тысяч детей. Около 33 тысяч из них в этом году впервые переступили порог школы.

Фото: акимат Астаны

К началу учебного года образовательные учреждения столицы прошли комплексную подготовку. Особое внимание уделили вопросам безопасности, качеству интернет-соединения, санитарному состоянию и организации питания. Все государственные школы оснащены системами видеонаблюдения, а камеры и тревожные кнопки подключены к Единому ситуационному центру и Центру оперативного управления Департамента полиции.

Фото: акимат Астаны

Для обеспечения школьников учебниками и учебно-методическими комплексами в этом году закупили более 1,2 миллиона экземпляров у 14 издательств. Начальные классы государственных школ и дети из социально уязвимых категорий полностью обеспечены бесплатным горячим питанием.

Фото: акимат Астаны

Кроме того, накануне нового учебного года в столице открыли семь дополнительных учебных зданий при школах №13, №41, №72, №73, №79, №82 и №86, а также две частные школы. Новые объекты позволят создать дополнительные ученические места и снизить нагрузку на действующие школы.