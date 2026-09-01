КНБ раскрыл детали трех попыток ввоза более 32 кг наркотиков в Алматы

В августе 2026 года в аэропорту Алматы сотрудники Пограничной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) пресекли три попытки ввоза в Казахстан наркотических веществ в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно релизу Комитета за 1 сентября 2026 года, наркотики обнаружили при проверке багажа иностранных граждан, прибывших рейсами из стран Юго-Восточной Азии.

По данным КНБ, злоумышленники спрятали запрещенные вещества в емкостях, замаскированных под косметическую продукцию. В багаже обнаружили марихуану, смолу каннабиса и гашишное масло.

Фото: gov.kz

Фото: gov.kz

Согласно заключению экспертизы, общий вес изъятых наркотиков превысил 32 кг.

Теперь материалы по всем трем фактам переданы в компетентные органы для принятия процессуального решения.

Ранее Министерство внутренних дела (МВД) Казахстана отчиталось о ликвидации международного канала вербовки людей в наркосеть. Масштабная спецоперация продолжалась более года и охватила территории сразу нескольких государств.