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События

КНБ раскрыл детали трех попыток ввоза более 32 кг наркотиков в Алматы

задержанный, сотрудник КНБ, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 16:43 Фото: gov.kz
В августе 2026 года в аэропорту Алматы сотрудники Пограничной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) пресекли три попытки ввоза в Казахстан наркотических веществ в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно релизу Комитета за 1 сентября 2026 года, наркотики обнаружили при проверке багажа иностранных граждан, прибывших рейсами из стран Юго-Восточной Азии.

По данным КНБ, злоумышленники спрятали запрещенные вещества в емкостях, замаскированных под косметическую продукцию. В багаже обнаружили марихуану, смолу каннабиса и гашишное масло.

косметика, наркотики, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 16:43

Фото: gov.kz

наркотики, линейка, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 16:43

Фото: gov.kz

Согласно заключению экспертизы, общий вес изъятых наркотиков превысил 32 кг.

Теперь материалы по всем трем фактам переданы в компетентные органы для принятия процессуального решения.

Ранее Министерство внутренних дела (МВД) Казахстана отчиталось о ликвидации международного канала вербовки людей в наркосеть. Масштабная спецоперация продолжалась более года и охватила территории сразу нескольких государств.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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