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События

21 кг "запрещенки": в аэропорту Алматы в руки КНБ попалась иностранка

наркотики, задержанная, весы, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 10:16 Фото: gov.kz
30 мая 2026 года Комитет национальной безопасности (КНБ) совместно с органами полиции, таможни и Центральноазиатским региональным информационным координационным центром в аэропорту Алматы пресекли попытку провоза наркотических средств, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в ходе проверки багажа иностранной гражданки, прибывшей из одной страны Юго-Восточной Азии, было обнаружено около 21 кг растительного вещества "марихуана".

В итоге запрещенный груз изъяли, подозреваемую задержали.

"По данному факту органами полиции начато досудебное расследование по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса".Пресс-служба КНБ

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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