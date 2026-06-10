21 кг "запрещенки": в аэропорту Алматы в руки КНБ попалась иностранка
Фото: gov.kz
30 мая 2026 года Комитет национальной безопасности (КНБ) совместно с органами полиции, таможни и Центральноазиатским региональным информационным координационным центром в аэропорту Алматы пресекли попытку провоза наркотических средств, сообщает Zakon.kz.
Известно, что в ходе проверки багажа иностранной гражданки, прибывшей из одной страны Юго-Восточной Азии, было обнаружено около 21 кг растительного вещества "марихуана".
В итоге запрещенный груз изъяли, подозреваемую задержали.
"По данному факту органами полиции начато досудебное расследование по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса".Пресс-служба КНБ
Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
25 мая мы рассказывали, что КНБ сорвал "живую контрабанду": иностранец превратился в "контейнер" для опия.
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