В Астане переименовали три остановки: как они теперь называются

Компания ТОО "City Transportation Systems" выступила с важным заявлением о переименовании трех остановочных комплексов, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 2 сентября 2026 года.

Так, согласно официальной публикации, переименован ряд остановочных пунктов в Астане:

Остановка "улица М. Тынышбайулы" на ТРЦ "Jibek Joly", маршруты: 11, 21, 32, 48, 50, 57, 65. Остановка ЖК "Астана сәні" на ЖК "Dauletti qalashyq", маршруты: 11, 21, 32, 48, 50, 57, 65. Остановка ЖК "Bright Star" на "Комфортная средняя школа № 106", маршруты: 2, 13, 32, 49, 50, 73.

28 августа 2026 года стало известно, что в Алматы важные автобусные и троллейбусные маршруты изменят схемы движения.