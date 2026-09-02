В Астане переименовали три остановки: как они теперь называются
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Компания ТОО "City Transportation Systems" выступила с важным заявлением о переименовании трех остановочных комплексов, сообщает Zakon.kz.
Об этом стало известно сегодня, 2 сентября 2026 года.
Так, согласно официальной публикации, переименован ряд остановочных пунктов в Астане:
- Остановка "улица М. Тынышбайулы" на ТРЦ "Jibek Joly", маршруты: 11, 21, 32, 48, 50, 57, 65.
- Остановка ЖК "Астана сәні" на ЖК "Dauletti qalashyq", маршруты: 11, 21, 32, 48, 50, 57, 65.
- Остановка ЖК "Bright Star" на "Комфортная средняя школа № 106", маршруты: 2, 13, 32, 49, 50, 73.
28 августа 2026 года стало известно, что в Алматы важные автобусные и троллейбусные маршруты изменят схемы движения.
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