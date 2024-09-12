В Астане приостанавливают ночные маршруты

Пресс-служба ТОО "City Transportation Systems" 12 сентября 2024 года выступила с важным заявлением о ночных маршрутах в столице Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В рассылке отмечено:

"В связи с увеличением пассажиропотока с началом учебного года, а также с учетом того, что использование ночных автобусов на обычных городских маршрутах будет более целесообразным, планируется приостановить движение ночных маршрутов в ночь с субботы, 14 сентября, на воскресенье, 15 сентября".

По данным специалистов, с момента запуска ночные маршруты № 201, 202 и 203 перевезли 21 116 пассажиров.

Маршрут № 201 обслужил 10 534 пассажиров.

Маршрут № 202 – 5061 пассажира.

Маршрут № 203 перевез 5521 пассажира.

Для сравнения, в этот же период один городской маршрут в среднем перевез около 500 тыс. пассажиров, что намного больше, чем ночные маршруты.

"Для планирования работы ночных маршрутов в 2025 году проводится опрос. Необходимо принять участие, перейдя по ссылке". ТОО "City Transportation Systems"

О запуске трех ночных автобусных маршрутов сообщалось в июне 2024 года. Тогда была озвучена следующая информация: маршруты охватят основные транспортные хабы и соединят ключевые районы города.