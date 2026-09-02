Дорога к олову за 1,4 млрд тенге: как сорвали проект на уникальном месторождении в СКО

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Северо-Казахстанской области отчитался о проводимом расследовании по факту хищения бюджетных средств при строительстве в Айыртауском районе, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве 2 сентября 2026 года озвучили детали.

Так, еще в 2017 году Управлением энергетики и ЖКХ в рамках реализации программы "Дорожная карта бизнеса 2020" был заключен договор с ТОО Akcent KZ на строительство железнодорожного подъездного пути с внутриплощадочным путевым развитием и инженерными сетями к месторождению "Сырымбет".

Стоит особо подчеркнуть, что месторождение имеет стратегическое значение для региона и является единственным в Казахстане и крупнейшим в Центральной Азии месторождением олова.

Общая стоимость госзакупа составила 1,4 млрд тенге.

Первоначально завершение строительства планировалось в 2018 году, однако сроки реализации проекта неоднократно продлевались. Несмотря на это, строительство объекта до настоящего времени не завершено.

"В результате стоимость фактически не выполненных работ составила 380 млн тенге. В качестве подозреваемых по делу признаны руководитель подрядной организации и бывший руководитель Управления энергетики и ЖКХ", – говорится в сообщении АФМ.

Теперь с санкции суда наложен арест на 3 квартиры и парковочное место.

"Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит", – заключили в ведомстве.

25 августа в АФМ сообщали, что в Восточно-Казахстанской области вынесен приговор предпринимателю за незаконную промышленную добычу железной руды и железорудного концентрата с последующей реализацией в стране и за рубежом.