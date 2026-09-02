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События

Открытие новых объектов, праздничные мероприятия: как в Усть-Каменогорске отметили День города

день города Усть-Каменогорска, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 10:49 Фото: информационный центр города Усть-Каменогорска
В Усть-Каменогорске ко Дню города были введены в эксплуатацию новые социальные, культурные и инфраструктурные объекты, а для жителей организована масштабная пятидневная праздничная программа.

При планировании праздничных мероприятий были учтены интересы различных категорий граждан. Программа была сформирована таким образом, чтобы жители разных возрастов могли принять участие в культурных, спортивных, семейных и познавательных мероприятиях. Праздничные события проходили на различных площадках и локациях во всех районах города.

день города Усть-Каменогорска, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 10:49

Фото: информационный центр города Усть-Каменогорска

В парке на левом берегу открылся "Ретро-музей". В его экспозиции представлено около 30 единиц техники, использовавшейся в середине прошлого века в промышленности, хозяйственной деятельности и оборонной сфере. Среди экспонатов – грузовой автомобиль ГАЗ-АА, автобус ЗиС-8 и легковой автомобиль ГАЗ М-1. Новый музей призван сохранить техническое наследие и познакомить посетителей с историей ушедшей эпохи.

В городе также расширяется сеть объектов дошкольного образования. По адресу: улица Нурлы жол, 59, открылся детский сад "Family Island-3", рассчитанный на 260 детей. В здании общей площадью более 1,5 тысячи квадратных метров работают 11 групп. Для всестороннего развития детей предусмотрены спортивный и музыкальный залы, а также медицинский кабинет. В учреждении трудятся 26 педагогов.

Новое общественное пространство появилось и в микрорайоне Ульбинский. На территории, которая ранее пустовала, оборудовали детскую игровую площадку, воркаут-зону, баскетбольную и волейбольную площадки, места для отдыха и парковку. Здесь уложили 900 квадратных метров брусчатки и 1 508 квадратных метров тартанового покрытия. В дальнейшем планируется строительство футбольного поля.

новый центр в Усть-Каменогорске, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 10:49

Фото: информационный центр города Усть-Каменогорска

Накануне Дня города в селе Самсоновка открылся комьюнити-центр. Здание, в котором ранее располагался магазин, реконструировали. Теперь здесь размещаются ЦТУ, участковый пункт полиции, актовый зал и необходимые кабинеты. Кроме того, создано общее пространство для встреч жителей и реализации общественных инициатив.

Еще одним значимым событием стало открытие обновленного железнодорожного вокзала станции Усть-Каменогорск-1. Старое здание вокзала, построенное в 1938 году, было полностью заменено современным объектом. Его площадь увеличилась со 743 до 2,5 тысячи квадратных метров. Новый вокзал оборудован современными системами безопасности, лифтами, эскалатором, подъемными платформами и тактильной навигацией для маломобильных пассажиров. В церемонии открытия приняли участие председатель Правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов, аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов и руководство АО "НК "Қазақстан темір жолы".

ярмарка в Усть-Каменогорске, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 10:49

Фото: информационный центр города Усть-Каменогорска

В рамках праздничных мероприятий в Усть-Каменогорске в течение пяти дней прошло более 50 культурных, спортивных, семейных и познавательных мероприятий. Основные программы были организованы на площади Республики. Жители приняли участие в "Фестивале меда", сельскохозяйственной ярмарке и "Фестивале арбузов". Для детей также подготовили развлекательные программы.

Кроме того, с 25 по 30 августа в Усть-Каменогорске в рамках праздничной программы прошли Шашылык Fest, фестиваль воздушных змеев, White Party, областной айтыс акынов, ночной забег и соревнования по единоборствам "Ұлы дала батыры".

Любители автоспорта стали зрителями автомобильных гонок и соревнований по дрэг-рейсингу, прошедших на улице Желтоксан. Кроме того, в рамках праздничной программы состоялись ретрофестивали и музыкальные вечера.

день города Усть-Каменогорска, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 10:49

Фото: информационный центр города Усть-Каменогорска

Главное праздничное мероприятие ко Дню города продолжилось масштабным концертом на площади Республики. На сцене выступили известные отечественные артисты, подарив жителям и гостям города хорошее настроение. В завершение праздничного вечера над Усть-Каменогорском прогремел салют.

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов поздравил жителей города с праздником и отметил особую роль Усть-Каменогорска в развитии региона.

"Усть-Каменогорск развивается, сохраняя свою историю и традиции, и уверенно смотрит в будущее. Сегодня жители города остаются его главным богатством и силой", – сказал аким области.

Открытие новых объектов и насыщенная праздничная программа показали, что работа по развитию социальной и транспортной инфраструктуры Усть-Каменогорска, созданию комфортной городской среды и популяризации культурно-исторических ценностей города продолжается.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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