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События

5 588 задержанных за месяц, ГСМ и валюта на миллиарды тенге: КНБ сообщил о ситуации на границе Казахстана

Контрольно-пропускной пункт , пункт пропуска, КПП, пункты пропуска, пограничная служба, пограничная зона, пограничные зоны, граница Кыргызстана и Казахстана, границы Кыргызстана и Казахстана, границы КР и РК, граница КР и РК, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 11:07 Фото: primeminister.kz
Сегодня, 2 сентября 2026 года, в пресс-службе Комитета национальной безопасности Казахстана предоставили информацию о результатах деятельности Пограничной службы КНБ в прошлом месяце, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, в рамках обеспечения защиты и охраны государственной границы Погранслужбой в августе текущего года во взаимодействии с компетентными органами задержаны 5 588 нарушителей законодательства РК в пограничном пространстве, из них 4 907 иностранцев.

По данным КНБ, предотвращено 2 089 фактов незаконного перемещения товаров и грузов через границу, в том числе:

  • наркотических средств – 30 фактов;
  • оружия, боеприпасов – 68 фактов (5 единиц пневматического оружия, 130 единиц холодного оружия, 228 единиц боеприпасов);
  • ГСМ – 1 061 факт объемом свыше 159 тонн;
  • товаров народного потребления – 751 факт на сумму более 1,8 млрд тенге;
  • валюты – 179 фактов на сумму более 1,5 млрд тенге.

Также сообщается, что пресечен 61 факт браконьерства в акватории Каспийского моря, изъяты орудия браконьерского лова и рыбы осетровых видов.

"Сумма предотвращенного ущерба составила свыше 561 млн тенге. В рамках компетенции Пограничной службой возбуждено 63 уголовных дела, проводятся следственные мероприятия".Пресс-служба КНБ РК

Вместе с тем в производстве находится 4 886 административных дел, по которым наложено штрафов на сумму более 40 млн тенге.

"По остальным фактам материалы направлены в правоохранительные и судебные органы для принятия процессуальных решений".Пресс-служба КНБ РК

Ранее в пресс-службе Комитета национальной безопасности рассказали о результатах деятельности Пограничной службы КНБ в июле 2026 года.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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