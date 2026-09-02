5 588 задержанных за месяц, ГСМ и валюта на миллиарды тенге: КНБ сообщил о ситуации на границе Казахстана
Как следует из релиза, в рамках обеспечения защиты и охраны государственной границы Погранслужбой в августе текущего года во взаимодействии с компетентными органами задержаны 5 588 нарушителей законодательства РК в пограничном пространстве, из них 4 907 иностранцев.
По данным КНБ, предотвращено 2 089 фактов незаконного перемещения товаров и грузов через границу, в том числе:
- наркотических средств – 30 фактов;
- оружия, боеприпасов – 68 фактов (5 единиц пневматического оружия, 130 единиц холодного оружия, 228 единиц боеприпасов);
- ГСМ – 1 061 факт объемом свыше 159 тонн;
- товаров народного потребления – 751 факт на сумму более 1,8 млрд тенге;
- валюты – 179 фактов на сумму более 1,5 млрд тенге.
Также сообщается, что пресечен 61 факт браконьерства в акватории Каспийского моря, изъяты орудия браконьерского лова и рыбы осетровых видов.
"Сумма предотвращенного ущерба составила свыше 561 млн тенге. В рамках компетенции Пограничной службой возбуждено 63 уголовных дела, проводятся следственные мероприятия".Пресс-служба КНБ РК
Вместе с тем в производстве находится 4 886 административных дел, по которым наложено штрафов на сумму более 40 млн тенге.
"По остальным фактам материалы направлены в правоохранительные и судебные органы для принятия процессуальных решений".Пресс-служба КНБ РК
Ранее в пресс-службе Комитета национальной безопасности рассказали о результатах деятельности Пограничной службы КНБ в июле 2026 года.