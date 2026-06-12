Призывы к созданию нового государства и терроризму: в КНБ заявили о задержаниях экстремистов

В Комитете национальной безопасности (КНБ) 12 июня 2026 года отчитались о работе по противодействию терроризму в стране, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной информации, в апреле-мае по расследованным КНБ уголовным делам за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы осуждены 13 человек.

Один из них – житель Астаны – пропагандировал в социальных сетях террористическую идеологию, а также подстрекал свое окружение выехать в зоны террористической активности. Решением суда он приговорен к 8 годам лишения свободы.

Фото: КНБ РК

Другой, уроженец Шымкента, призывал к созданию в Казахстане теократического государства и распространял идеи терроризма. Суд приговорил его к 7 годам заключения.

Фото: КНБ РК

"В этот же период в городах Астане, Алматы, Шымкенте, Атырауской, Актюбинской, Жамбылской, Карагандинской, Туркестанской областях и области Абай по подозрению в совершении аналогичных преступлений задержаны 11 лиц, в том числе два иностранца и три экстрадированных из-за рубежа гражданина Казахстана. Они подозреваются в распространении экстремистских материалов в Интернете и своем окружении, призывах к выезду в зоны террористической активности и насилию в отношении лиц, не разделяющих их убеждения", – сообщили в КНБ.

Фото: КНБ РК

По всем фактам проводятся досудебные расследования по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

В мае 2026 года в КНБ рассказали об экстрадиции четверых казахстанцев, подозреваемых в совершении террористических преступлений.