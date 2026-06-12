Призывы к созданию нового государства и терроризму: в КНБ заявили о задержаниях экстремистов
Согласно распространенной информации, в апреле-мае по расследованным КНБ уголовным делам за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы осуждены 13 человек.
Один из них – житель Астаны – пропагандировал в социальных сетях террористическую идеологию, а также подстрекал свое окружение выехать в зоны террористической активности. Решением суда он приговорен к 8 годам лишения свободы.
Другой, уроженец Шымкента, призывал к созданию в Казахстане теократического государства и распространял идеи терроризма. Суд приговорил его к 7 годам заключения.
"В этот же период в городах Астане, Алматы, Шымкенте, Атырауской, Актюбинской, Жамбылской, Карагандинской, Туркестанской областях и области Абай по подозрению в совершении аналогичных преступлений задержаны 11 лиц, в том числе два иностранца и три экстрадированных из-за рубежа гражданина Казахстана. Они подозреваются в распространении экстремистских материалов в Интернете и своем окружении, призывах к выезду в зоны террористической активности и насилию в отношении лиц, не разделяющих их убеждения", – сообщили в КНБ.
По всем фактам проводятся досудебные расследования по соответствующим статьям Уголовного кодекса.
В мае 2026 года в КНБ рассказали об экстрадиции четверых казахстанцев, подозреваемых в совершении террористических преступлений.