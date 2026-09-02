"Казпочта" начала модернизацию автопарка: в 2026 году планируется закупить 206 автомобилей

Сегодня состоялось вручение ключей от 10 новых автомобилей для обеспечения бесперебойной деятельности столичного почтамта, сообщает Zakon.kz.

Новая техника позволит расширить транспортные возможности почтамта, повысить оперативность доставки почтовых отправлений и обеспечить более качественное обслуживание жителей, компаний и организаций столицы. Обновление автопарка также создаст дополнительные возможности для дальнейшего развития логистических процессов в столичном регионе.

"Всего в 2026 году "Казпочта" планирует закупить 206 единиц транспортных средств. Современный и надежный автопарк – это важная часть операционной деятельности компании и один из ключевых факторов повышения эффективности логистики. Мы уделяем этому большое внимание и в будущем продолжим инвестировать в модернизацию автопарка. Нами также проводятся мероприятия, направленные на непрерывность производственного цикла, которые требуют инвестиций и вложения в 2026 году порядка 13 млрд тенге, в том числе: на модернизацию IT-инфраструктуры; внедрение обновленной e-com платформы; обновление интернет-банкинга и Super App; перевод почтово-учетной системы на микросервисную архитектуру, приобретение современных POS-терминалов и банкоматов и капитальный ремонт зданий". Председатель правления АО "Казпочта" Бекежан Жакеев

Фото: АО "Казпочта"

В рамках программы обновления автопарка в текущем году предусмотрено приобретение 129 автомобилей JAC казахстанского производства. Также будут приобретены 52 инкассаторских автомобиля у отечественного производителя ТОО "СемАЗ". 10 магистральных седельных тягачей КАМАЗ планируются к закупу у отечественного производителя ТОО "КАМАЗ Инжиниринг". 10 автомобилей Dongfeng закуплены за счет собственных средств компании.

Дополнительно в рамках финансирования Всемирного почтового союза планируется приобретение 5 легковых фургонов.

Программа модернизации транспортного парка АО "Казпочта" будет последовательно реализовываться и в 2027 году. Так, в следующем году планируется закупить 164 единицы транспортных средств.