#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+22°
$
458.45
531.39
5.29
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+22°
$
458.45
531.39
5.29
События

"Казпочта" начала модернизацию автопарка: в 2026 году планируется закупить 206 автомобилей

сотрудники, автопарк, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 16:45 Фото: АО "Казпочта"
Сегодня состоялось вручение ключей от 10 новых автомобилей для обеспечения бесперебойной деятельности столичного почтамта, сообщает Zakon.kz.

Новая техника позволит расширить транспортные возможности почтамта, повысить оперативность доставки почтовых отправлений и обеспечить более качественное обслуживание жителей, компаний и организаций столицы. Обновление автопарка также создаст дополнительные возможности для дальнейшего развития логистических процессов в столичном регионе.

"Всего в 2026 году "Казпочта" планирует закупить 206 единиц транспортных средств. Современный и надежный автопарк – это важная часть операционной деятельности компании и один из ключевых факторов повышения эффективности логистики. Мы уделяем этому большое внимание и в будущем продолжим инвестировать в модернизацию автопарка. Нами также проводятся мероприятия, направленные на непрерывность производственного цикла, которые требуют инвестиций и вложения в 2026 году порядка 13 млрд тенге, в том числе: на модернизацию IT-инфраструктуры; внедрение обновленной e-com платформы; обновление интернет-банкинга и Super App; перевод почтово-учетной системы на микросервисную архитектуру, приобретение современных POS-терминалов и банкоматов и капитальный ремонт зданий".Председатель правления АО "Казпочта" Бекежан Жакеев
авто, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 16:45

Фото: АО "Казпочта"

В рамках программы обновления автопарка в текущем году предусмотрено приобретение 129 автомобилей JAC казахстанского производства. Также будут приобретены 52 инкассаторских автомобиля у отечественного производителя ТОО "СемАЗ". 10 магистральных седельных тягачей КАМАЗ планируются к закупу у отечественного производителя ТОО "КАМАЗ Инжиниринг". 10 автомобилей Dongfeng закуплены за счет собственных средств компании.

Дополнительно в рамках финансирования Всемирного почтового союза планируется приобретение 5 легковых фургонов.

Программа модернизации транспортного парка АО "Казпочта" будет последовательно реализовываться и в 2027 году. Так, в следующем году планируется закупить 164 единицы транспортных средств.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Многодетные семьи Акмолинской области получили новые квартиры
20:23, 27 ноября 2024
Многодетные семьи Акмолинской области получили новые квартиры
Автокредитование, автокредит, кредит на автомобиль, покупка автомобиля, кредит на машину, покупка машины, автострахование, страхование автомобиля, страхование машины, страховка на авто, страховка на машину
13:20, 21 июля 2026
Выпустить 190 тысяч автомобилей планирует Казахстан в 2026 году
Ключи от квартир вручили 77 семьям в Семее
19:48, 20 марта 2024
Ключи от квартир вручили 77 семьям в Семее
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Скончался бывший футболист сборной Литвы Артурас Фоменко, выступавший за три клуба КПЛ
17:23, Сегодня
Скончался бывший футболист сборной Литвы Артурас Фоменко, выступавший за три клуба КПЛ
Дастан Сатпаев в матче за &quot;Бёрнли&quot;
17:17, Сегодня
Дастан Сатпаев стал лучшим "Бёрнли" по важному показателю в статистике
Есимбай поднимает руки на ковре
17:02, Сегодня
Казахстанец Есимбай стал бронзовым медалистом Игр кочевников в Кыргызстане
Игроки &quot;Шахтера&quot; на тренировке
16:55, Сегодня
"Шахтёр" может побить несколько рекордов Первой лиги перед выходом в КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: