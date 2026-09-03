Ядовит, красив и перепутал сезоны: редкая сон-трава снова зацвела в Казахстане
Для этого вида, как отмечают сотрудники резервата, столь позднее цветение считается нетипичным.
Вероятнее всего, продолжают специалисты, его возникновению способствовало сочетание природно-климатических факторов, сложившихся в период наблюдений.
При этом отмечалось значительное суточное колебание температуры воздуха: в ночные часы температура понижалась до +5...+7°C, тогда как дневные условия оставались более благоприятными.
"Совокупность температурного режима и других погодных условий могла выступить фактором, способствовавшим возобновлению генеративного развития отдельных растений. Однако для установления непосредственной причины повторного цветения необходимы дальнейшие фенологические наблюдения и сопоставление их с метеорологическими данными".ГЛПР "Ертіс орманы"
В заключительной части лесники подчеркивают, что это наблюдение поможет лучше понять особенности цветения прострела и его реакцию на изменения климата и погоды.
Прострел раскрытый (сон-трава) – коротко о главном:
- красивый первоцвет, цветущий в апреле – мае крупными колокольчиками;
- невысокое растение (до 30 см), полностью покрытое мягким серебристым пухом для защиты от холода;
- свежее растение ядовито, сок вызывает ожоги на коже;
- редкий исчезающий вид, занесенный в Красную книгу (рвать его строго запрещено).
Немного ранее мы писали о том, что ученые нашли в Китае окаменелость растения, которая может значительно изменить представление о том, когда появились цветковые растения. По мнению авторов исследования, растение Permocarpelloides shuozhouensis жило около 295 млн лет назад – еще в пермском периоде. Если ученые правы, цветковые растения появились примерно на 150 млн лет раньше, чем считалось до сих пор.