Ядовит, красив и перепутал сезоны: редкая сон-трава снова зацвела в Казахстане

Необычное природное явление зафиксировали специалисты на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Ертіс орманы" в Павлодарской области: в конце августа – начале сентября 2026 года повторно зацвел прострел раскрытый (Pulsatilla patens), сообщает Zakon.kz.

Для этого вида, как отмечают сотрудники резервата, столь позднее цветение считается нетипичным.

Вероятнее всего, продолжают специалисты, его возникновению способствовало сочетание природно-климатических факторов, сложившихся в период наблюдений.

При этом отмечалось значительное суточное колебание температуры воздуха: в ночные часы температура понижалась до +5...+7°C, тогда как дневные условия оставались более благоприятными.

"Совокупность температурного режима и других погодных условий могла выступить фактором, способствовавшим возобновлению генеративного развития отдельных растений. Однако для установления непосредственной причины повторного цветения необходимы дальнейшие фенологические наблюдения и сопоставление их с метеорологическими данными". ГЛПР "Ертіс орманы"

В заключительной части лесники подчеркивают, что это наблюдение поможет лучше понять особенности цветения прострела и его реакцию на изменения климата и погоды.

Прострел раскрытый (сон-трава) – коротко о главном:

красивый первоцвет, цветущий в апреле – мае крупными колокольчиками;

невысокое растение (до 30 см), полностью покрытое мягким серебристым пухом для защиты от холода;

свежее растение ядовито, сок вызывает ожоги на коже;

редкий исчезающий вид, занесенный в Красную книгу (рвать его строго запрещено) .

Немного ранее мы писали о том, что ученые нашли в Китае окаменелость растения, которая может значительно изменить представление о том, когда появились цветковые растения. По мнению авторов исследования, растение Permocarpelloides shuozhouensis жило около 295 млн лет назад – еще в пермском периоде. Если ученые правы, цветковые растения появились примерно на 150 млн лет раньше, чем считалось до сих пор.