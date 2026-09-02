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Мир

"Первые цветы" оказались намного древнее: что нашли ученые в Китае

цветок, растения, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 14:24 Фото: pixabay
Ученые нашли в Китае окаменелость растения, которая может значительно изменить представление о том, когда появились цветковые растения, сообщает Zakon.kz.

По мнению авторов исследования, растение Permocarpelloides shuozhouensis жило около 295 млн лет назад – еще в пермском периоде.

Если ученые правы, цветковые растения появились примерно на 150 млн лет раньше, чем считалось до сих пор.

Что нашли ученые

Окаменелость, как гласит публикация издания "Наука ТВ", обнаружили в провинции Шаньси на севере Китая. На ней сохранились три плода, внутри которых находятся семязачатки или семена.

Именно строение этих плодов заинтересовало исследователей. По их мнению, оно похоже на раннюю форму женского органа цветковых растений.

Долгое время ученые считали, что первые цветковые появились примерно 130-145 млн лет назад, в меловом периоде. Но в последние годы стали появляться находки, которые могут говорить о гораздо более древнем происхождении растений.

Ранее исследователи уже находили предполагаемые цветковые растения пермского возраста. Однако их статус оставался спорным.

Теперь Permocarpelloides shuozhouensis может стать еще одним аргументом в пользу того, что цветковые растения существовали уже около 295 млн лет назад.

Цветковые могли быть древнее, чем считалось

Новая находка также согласуется с результатами генетических исследований. Они показывают, что предки современных цветковых могли появиться значительно раньше мелового периода.

Ученые не исключают, что древних цветковых растений было гораздо больше, чем известно сегодня. Некоторые их окаменелости могут до сих пор находиться в музеях, но быть неправильно определенными.

Теперь исследователи предлагают внимательнее изучать старые коллекции и искать похожие образцы в породах возрастом сотни миллионов лет.

Немного ранее сообщалось, что редкую настенную роспись с изображением тюльпанов и белых цветов обнаружили археологи в Кашкадарьинской области Узбекистана. Находку сделали во время раскопок древнего поселения Бобуртепа в Камашинском районе.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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