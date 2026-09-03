Новая железная дорога в Казахстане выходит на финишную прямую: названы сроки запуска

На строительстве линии Мойынты – Кызылжар завершена стыковка железнодорожных путей. Это важный этап реализации одного из крупнейших инфраструктурных проектов Казахстана. Об этом 3 сентября 2026 года объявили в пресс-службе правительства РК, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что работы ведутся по поручению главы государства и направлены на укрепление транспортно-логистического потенциала страны, расширение международных транспортных маршрутов и увеличение объемов экспортных перевозок.

По данным Министерства транспорта РК, строительство новой железнодорожной линии ведется высокими темпами и в соответствии с утвержденным графиком. На сегодняшний день на объекте задействовано порядка 2 тыс. специалистов и более 700 единиц техники.

Как сообщается, при выполнении работ используются современные технологические решения, позволяющие эффективно организовать строительный процесс на сложных участках.

В частности, железнодорожный путь укладывается с применением обводных линий на мостовых сооружениях. Такой подход обеспечивает непрерывность работ и позволяет соблюдать установленные сроки.

Уточняется, что новая железнодорожная линия протяженностью 323,3 км пройдет по территориям области Улытау и Карагандинской области.

После ввода в эксплуатацию она станет важным звеном Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора), повысив транспортную связанность регионов и эффективность грузового сообщения.

Подчеркивается, что реализация проекта позволит сократить маршрут грузоперевозок на 149 км, снизить нагрузку на железнодорожный участок Мойынты – Жарык, увеличить скорость движения контейнерных поездов и расширить пропускную способность для грузовых и транзитных перевозок.

Согласно утвержденному графику, ввод железнодорожной линии в эксплуатацию запланирован на текущий год.

О том, что в Казахстане построят новую железнодорожную ветку Мойынты – Кызылжар, стало известно 28 января 2025 года.