Новый глава Минэкологии приступил к работе и провел первое мероприятие

Сегодня, 3 сентября 2026 года, в Министерстве экологии и природных ресурсов (МЭПР) Казахстана состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню казахской тазы и тобета. Подробности раскрыла пресс-служба ведомства, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие новый министр экологии и природных ресурсов Алибек Куантыров, представители Союза кинологов Казахстана, кинологи, собаководы, хендлеры и специалисты, вносящие вклад в сохранение и развитие национальных пород собак.

"Алибек Куантыров поздравил участников с праздником и отметил важность работы по сохранению казахской тазы и тобета, развитию их породных и природных качеств, а также поддержке отечественной кинологии". Пресс-служба МЭПР РК

Отмечается, что в рамках торжественной церемонии 20 человек, внесших вклад в сохранение и разведение национальных пород собак, а также развитие отечественной кинологии, были отмечены наградами.

Им вручены почетные грамоты и благодарственные письма Министерства экологии и природных ресурсов РК.

В Минэкологии напомнили, что в этом году День казахской тазы и тобета отмечается в Казахстане впервые.

Дата 3 сентября выбрана не случайно. Именно в этот день в 2024 году Международная кинологическая федерация (FCI) предварительно признала казахскую тазы и утвердила международный стандарт породы №372. Казахстан официально закреплен в качестве страны происхождения породы.

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В настоящее время, как отметили в ведомстве, в Казахстане продолжается работа по сохранению национальных пород собак, формированию племенного фонда, сохранению природных и рабочих качеств казахской тазы и ее дальнейшему продвижению на международном уровне.

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Ранее сообщалось, что Алибек Куантыров стал новым министром экологии Казахстана. На этом посту он сменил Ерлана Нысанбаева.