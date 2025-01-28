В Казахстане построят новую железнодорожную ветку Мойынты – Кызылжар

Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства 28 января 2025 года назвал преимущества развития транспортно-логистической инфраструктуры в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Президент указал на важность транспортно-логистической инфраструктуры.

"Транзит – наше огромное преимущество в международной конкуренции за провоз грузов. Это преимущество следует полностью и эффективно использовать. Необходимо ускорить развитие Трансказахстанского железнодорожного коридора, который станет ключевым звеном Транскаспийского маршрута. Часть важных проектов в этом направлении реализуется, но нужно работать дальше, на перспективу. Поручаю приступить к строительству новой железнодорожной ветки Мойынты – Кызылжар и модернизировать особо загруженные участки магистрали от станции Кызылжар до порта Актау. Предстоит также расширить участок Алтынколь – Жетыген, что значительно усилит потенциал транспортного коридора между Китаем и Центральной Азией", – заявил он.

Глава государства поручил сосредоточиться на развитии мультимодальных транспортных узлов, которые позволяют интегрировать перевозки всеми видами транспорта.

"Нынешний и следующий годы должны стать прорывными в работе в этом направлении", – подчеркнул Токаев.

Заявил президент и о перспективах открытия в Казахстане электронной торговли. Задача в этой части, по его словам, состоит в том, чтобы в полной мере использовать эту тенденцию как серьезный стимул для развития экономики.

"В Казахстане должна функционировать развитая логистическая система. Это задача стратегического характера с учетом особенностей современного международного рынка. Предстоит обеспечить эффективную операционную деятельность зеленого коридора для перевозок автотранспортом, своевременно завершить строительство и ремонт запланированных автодорог. Мы далеко не полностью используем потенциал автоперевозок. Успешное развитие логистики невозможно без внедрения современных технологий. Поэтому автоматизация складов, цифровизация маршрутов, использование искусственного интеллекта в управлении транспортными потоками должны быть в фокусе постоянного внимания правительства", – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Касым-Жомарт Токаев высказался о необходимости создать в стране международный аэрохаб.